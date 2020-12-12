أسعار الذهب اليوم السبت 12-12-2020 في مصر: مستقر لليوم الثاني

سجلت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 12 ديسمبر استقراراً لليوم الثاني على التوالي، حيث شهدت الأيام الماضية حالة من التذبذب في بعض الأعيرة التي سجل بعضها انخفاضًا واخرى ارتفاعا.

وترصد "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة وفقًا لبداية التعاملات الصباحية اليوم، على النحو التالي:

الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 915 و918 جنيهًا.

الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21 بين 801 و803 جنيهات.

الذهب عيار 18 اليوم

تباين سعر الذهب عيار 18 بين 687 و688 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب بين 6408 و6424 جنيهًا.

الذهب يصعد بفعل ضعف الدولار

ووفقًا لـ"العربية"، ارتفع الذهب، أمس الجمعة، إذ قبع الدولار قرب أدنى مستوى في عامين ونصف العام، مما بدد أثر مخاوف بشأن إرجاء حزمة تحفيز أميركية لتخفيف تداعيات فيروس كورونا.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1837.21 دولار للأونصة، وربح الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1841.50 دولار.

وقالت مارجريت يانج، المحللة لدى ديلي فيكس، "الارتباط بين الذهب والدولار عاد بسبب أن الأسواق وضعت في الحسبان على نحو ما التفاؤل بشأن اللقاح".

وأضافت أنَّ الذهب يحتاج إلى محفز قوي جداً لوقف اتجاهه النزولي، وأن ذلك قد يكون على شكل اتجاه يميل صوب التيسير النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، ومشروع قانون تحفيز مالي أكبر من المتوقع في الولايات المتحدة، أو فشل مستبعد للقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ومؤشر الدولار منخفض 0.2% ويجري تداوله قرب 90.5، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2018، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى، ويُعتبر الذهب تحوطاً في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 23.94 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم 1% إلى 2353.73 دولار. وصعد البلاتين 0.1% إلى 1027.76 دولار لكنه يتجه للانخفاض 2.5% في الأسبوع الجاري.

الفرق بين الذهب الحقيقي والمزيف

ووفقا لموقع "ويكي هاو" يستطيع المشتري التفريق بين الذهب الحقيقي وغير الحقيقي "المغشوش" بطرق عديدة، منها التأكد من فحص قطعة الذهب جيدًا للتأكّد من وجود الختم الأصلي، تحدد الأختام درجة نقاء الذهب والتي تتنوع بين عيار 24 و21 و18، ويمكن أن تسهل لك العدسة المكبرة المهمة، وفحص تغير اللون في المناطق التي تتعرض للاحتكاك المستمر، فإذا تآكلت قطعة الذهب وظهر في أسفلها معدن مختلف، فربما تكون مطلية بالذهب فقط.

ويمكن استخدام المغناطيس بالقرب من القطعة المراد اختبارها، فالذهب معدن لا ينجذب للمغناطيس، فإذا انجذبت للمغناطيس أو التصقت به فهي قطعة زائفة، ووزن قطعة الذهب للتأكد من أنها غير مزيفة، كما يمكن وضع القليل من الخل على الذهب، فإذا وجدت تفاعلًا بينهما فهذا دليل على أنّ الذهب مغشوش.