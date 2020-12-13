صناعة الدواء: "فاكسيرا" حصل على موافقة عالمية لتصنيع لقاحات كورونا

قال الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، إنه يمكن تصنيع لقاحات كورونا لدى القطاع الخاص المصري، مشيرا إلى أن مركز اللقاحات والتطعيمات "فاكسيرا" حصل على موافقة منظمة الصحة العالمية لتصنيع اللقاح.

وأضاف العزبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "أون"، أن لجنة من منظمة الصحة العالمية جاءت إلى مصر وتابعت خطوط الإنتاج بالمركز وأصدرت تقريرها بالموافقة: "فاكسيرا جاهز لإنتاج كل أنواع اللقاحات ماعدا فايزر، وعندما تبدأ التعاقدات فإن عمليات التصنيع ستبدأ على الفور".

وتابع، بأن لقاح فايزر يستخدم تقنية الثلج الجاف، وأن مصر لديها مصانع تنتج الثلج الجاف، وبالتالي فإنه لا مشكلة من تصنيع هذا اللقاح في مصر سوى أنه يحتاج إلى درجة حرارة منخفضة للغاية للتخزين.

وأردف، أن الكمية المنتجة حاليًا لن تكف العالم، وبالتالي فإن أي اتفاقية جديدة ستكون مفيدة لمصر وللعالم، موضحًا أن القطاع الخاص يمكنه المساعدة في إنتاج لقاحات كورونا، "لم نتناقش بخصوص هذا الأمر حتى الآن، لكن إذا احتجناه فإنه سيشارك مع فاكسيرا في إنتاج اللقاحات، واتفقنا على أن تستورد مصر 20 مليون جرعة من اللقاح الصيني وأسترازينيكا في المرحلة الأولى".