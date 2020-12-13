استشاري أبحاث إكلينكية: 9 لقاحات عالمية لـ كورونا وصلت مراحلها الأخيرة

كشف الدكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينكية والمناعة بواشنطن، أن هناك 9 لقاحات عالمية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" وصلت للمراحل الأخيرة لإقرارها من ضمن إجمالي 100 شركة تعمل حول العالم في هذا المجال، منهم أربعة في الولايات المتحدة الامريكية بالإضافة إلى لقاح بريطاني وثالث روسي ولقاحين في الصين.

وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON"، أن جميع الشركات تسعى لإجازة استخدام لقاحاتها من الهيئات العلمية العالمية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار استشاري الأبحاث الإكلينكية والمناعة بواشنطن، إلى أن عملية التصويت التي جرت في جلسة هيئة الأغذية والدواء الأمريكية العلنية حول لقاح فايزر شهدت بعض الاعتراضات ليس من أجل الاعتراض لكن لأنه لم يكن وقتها قد تم تجربة الدواء على النساء الحوامل وعلى الأطفال ما دون 18 عاما.

وتابع: "لزم التنويه أن التجارب السريرية للقاح فايزر لم تنته بعد وسوف ستستكمل لاستيفاء كافة المعايير السلامة الفنية لكافة الشرائح أملاً في الوصول لايجازة نهائية حيث إن الإجازة الاخيرة استثنائية للطوارئ فقط".

وحول آلية عمل لقاح فايزر، أوضح أن لقاح فايزر يقوم على تقديم جزء جيني من فيروس كورونا للجهاز المناعي للفرد لتكوين أجسام مناعية، حيث يقوم على إعطاء الكود الجيني للفيروس وحتى الآن، فالأعراض الجانبية للفاكسين ليست خطيرة.