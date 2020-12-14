حفل فرقة الروضة للإنشاد الديني في ضيافة بيت السحيمي الخميس المقبل

يستضيف بيت السحيمي "بشارع المعز"، التابع لقطاع الصندوق، في السابعة مساء الخميس القادم 17 ديسمبر 2020م، حفل فرقة "الروضة للإنشاد الديني" والمُنشد فرج سعيد، مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية.

وتُقدم الروضة مع المنُشد فرج سعيد مجموعة من الأغاني الدينية والابتهالات والتواشيح ومجموعة من الأعمال الغنائية في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأسست فرقة الروضة في يناير 2016م، وهم شباب وبنات من محافظات مختلفة تخرجوا من مدرسة الإنشاد الديني التابعة لنقابة المُنشدين كما قدمت الفرقة مجموعة من الحفلات بدار الأوبرا المصرية ومركز الربع الثقافي وقصر الأميرطاز.

وكان تخرج المُنشد فرج سعيد من مدرسة الإنشاد الديني التابعة لقطاع الصندوق بقصر الأميرطاز والتي يُشرف عليها المُنشد محمود التهامي والشيخ طه الإسكندراني، ومصطفى النجدي.

جدير بالذكر أن "فرج سعيد" مُنشد بفرقة النيل التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وشارك بمهرجان سماع بالجزائر، وحصل على المركز الأول بمسابقة وزارة الأوقاف"الصوت الحسن" عام 2016.

وكان استضاف مركز إبداع بيت السحيمي ـ بشارع المعز ـ التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، الخميس الماضي، حفل فرقة المايسترو بقيادة إيمان جنيدي، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، وتضمن برنامج الحفل أغاني: مستنياك، يا أعز من عيني، على اليادي، عمري ما دقت الحب، بنت أكابر، لما أنت قادر على البعاد، سحب رمشة، طب واحدة واحدة، على بالي واقف أمرين، لو كان بخاطري أنا، يالاسمرانى ، دارت الأيام، اعتزلت الغرام ، لولا الملامة.

وكانت تكونت فرقة المايسترو منذ ثلاثة أعوام علي يد الفنانة إيمان جنيدي، لتكون أول سيدة تقود فرقة مصرية تتألف من حوالي 40 عازف، حصلت على العديد من الجوائز وشهادات التقدير من محافظة وجامعة بني سويف، إلى جانب إشادات من كبار الملحنين، حصلت على 7 جوائز منها الجائزة الثانية في مسابقة أفضل مايسترو بمهرجان الفيوم بمشاركة 32 مايسترو من الرجال، ومهرجان إبداع في دورته السادسة.