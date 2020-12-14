"تعليم الغربية": الأخصائية الاجتماعية توفيت متأثرة بكورونا بعد عدوى من أمها

قال الدكتور عبد الفتاح عبده، وكيل الإدارة التعليمية بقطور بمحافظة الغربية، إن الأخصائية الاجتماعية التي توفيت في المحافظة جاء عقب وفاة والدتها نتيجة تأثرها بفيروس كورونا المستجد وانتقلت العدوى منها إلى الأخصائية المتوفاة.

وأضاف "عبده" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأول ويقدمه وائل الإبراشي، أن المُدرسة توفيت حزنا على والدتها، لافتا إلى أن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعطى أوامر بإعطاء إجازة إلى أي شخص يشعر بالمرض مع منع نظام المناوبات.

وأوضح وكيل الإدارة التعليمية بقطور بمحافظة الغربية، أنه لا يوجد أحد من زملاء المدرسة أصيب بكورونا، وتابع "قطاع التعليم ملامس للمواطنين والطلاب والعمل يكون من السادسة صباحا حتى السابعة مساء بجانب العمل في ديوان المحافظة وإعداد المدارس للانتخابات.. أنا بقالي سنتين مخدتش إجازة، وتأكدت إصابتي اليوم ولم أجلس في المستشفى مكان حد تاني أولى بي أنا حالتي مش محتاج المستشفى وعزلت نفسي في المنزل، وكتبت على صفحة الفيس بتاعتي ملازم الفراش وكل من خالطني يلزم الحيطة والحذر".

وظهر فيروس كورونا المستجد في نوفمبر عام 2019 في مدينة ووهان الصينية وانتقل منها إلى باقي دول العالم وأعلنته منظمة الصحة العالمية وباء عالميا في مارس 2020، ووصلت الإصابات حول العالم أكثر من 60 مليون شخص ووفاة مليوني شخص من مختلف الأعمار وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول التي يوجد بها وفيات وإصابات.