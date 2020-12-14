حسام المندوه: وجود "الشيوخ" سيسهل من عمل مجلس النواب الجديد

قال الدكتور حسام المندوه، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، إن المجلس الماضي له ما له وعليه ما عليه وهي طبيعة الحال في أي مجلس تشريعي، حيث إن النواب السابقين قاموا بأدوار جيدة وفق منهم البعض، وسيستكمل النواب الجدد ما فعله السابقون.

وأضاف "المندوه"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم والمذاع على فضائية "DMC"، أن المجلس الماضي قام بعدد كبير من الأعمال الصعبة مثل إصدار 887 مشروع قانون على مدار فترة انعقاده هو ليس بالعدد القليل، كما أن وجود مجلس للشيوخ سيسهل من عمل مجلس النواب الجديد.

وأوضح أن انخراط المجلس في البرلمانات العربية والأفريقية والأورومتوسطية يعطي تفاعلا مع العالم الخارجي لعرض الموقف في مصر وتطورات الموقف على الأرض، ويجب أن تتحاور الشعوب مع بعضهم البعض سيساعد ذلك في تبادل الخبرات ويعكس الدور الذي يتم في مصر بالتنمية في الفترة الحالية.

وأكد أن كل القوانين التي يتم تشريعها في مجلس النواب هدفها إشعار المواطن بوجود نواب عنه يعملون من أجله، كما أن انخراطه مع المحليات القادمة وتفعيل قانون الإدارة المحلية سيساعد في عمل النواب وتأثيرهم على الأرض بشكل جيد.

وحصل مرشحو حزب "مستقبل وطن" على المقاعد المخصصة لدائرة بولاق الدكرور، بعد منافسة بين 54 مرشحا على 3 مقاعد.

وفاز مرشحو "مستقبل وطن" محمد السيد الحسيني قاسم، وشهرته محمد الحسيني، ومحمود هشام عبدالباقي أحمد محمد وشهرته محمود هشام توشكى، وحسام الدين المندوه توفيق الخواجه وشهرته حسام المندوه الحسيني، بالـ3 مقاعد، بينما خسر النائبان عمرو أبو اليزيد ومحمد إسماعيل، مقعديهما.

يذكر أن عملية الانتخابات في المرحلة الأولى جرت على مقاعد الفردي في 14 محافظة وهي "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح"‪.‬