مصادر: استئناف رحلات الكويت في اتجاه واحد باستثناء الأطباء وأسرهم

كشفت مصادر بشركة مصر للطيران، أنَّ الرحلات التي سيتمّ تسييرها من الكويت إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة ستكون في البداية باتجاة واحد هو"الكويت - القاهرة" وستكون مخصصة لنقل المصريين العاملين بالكويت إلى مصر مباشرة بعد أنَّ ظلوا طوال الشهور الماضية يعودون للقاهرة عبر دول أخرى.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أنَّه يمكن للرحلات في مرحلة العودة إعادة العاملين المصريين بوزارة الصحة الكويتية وأسرهم المتواجدين حاليًا بمصر إلى الكويت.

وأشارت المصادر، إلى أنَّه حال تحديد موعد لعودة تلك الرحلات فإنَّه سيجرى تقييم تكلفة الرحلة لتحديد سعر تذكرة الطيران من الكويت للقاهرة.

وبينت المصادر، أنَّ عودة الرحلات بين الدولتين بشكل كامل سيكون في مرحلة تالية من التشغيل، مشيرة إلى أنَّ الشركة جاهزة لتسيير أي عدد من الرحلات على هذا الخط، لافتة إلى أنَّ الحركة الجوية بين مصر والكويت توقفت بشكل تام لنحو 10 أشهربسبب جائحة كورونا التي أثرت بشكل مباشر على حركة السفر والتنقل عالميًا وإقليميًا.

وذكرت الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت، إنَّ سلطات الطيران المدني الكويتية أبلغت شركة مصر للطيران والخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة بأنَّها ستسمح لشركات الطيران الراغبة باستئناف الرحلات من الكويت إلى مصر بمعاودة نشاطها، وذلك بعد فترة طويلة من إيقاف الطيران المباشر بين البلدين.

وأكّدت مصادر بسلطة الطيران المدني المصرية، لـ"الوطن"، أنَّها لم تتلق حتى الآن أي مخاطبات من الجانب الكويتي بشأن إعادة استئناف الرحلات بين الكويت والقاهرة.

وفى سياق متصل، أعلنت شركة مصر للطيران أنَّها ستسير غدًا الإثنين، 48 رحلة جوية إلى كل من: "دبي، أبو ظبي، إسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، چوبا، بغداد، أكرا، لندن، الدمام، باريس، أمستردام، كوبنهاجن، فرانكفورت ، البحرين، جدة، المدينة المنورة، الرياض، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، أربيل، و8 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان و11 رحلة شحن جوي، منوهة إلى أنَّها ستنقل عبر تلك الرحلات أكثر من 4 آلاف راكب.