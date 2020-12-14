للشباب وصغار المزارعين.. 20 سؤالا شائعا عن أراضي الـ 1.5 مليون فدان

يعد مشروع المليون ونصف فدان من المشروعات الحكومية التي تستهدف بها الدولة زيادة الرقعة الزراعية، وتطرح من خلاله مشروعات في عدد من المناطق الاستصلاح الجديدة مثل المغرة والعلمين وسيناء وسيوة وغرب غرب المنيا، ومن المقرر أن يتمّ طرح أراضي جديدة في تلك المناطق.

وتستعرض "الوطن"، في التقرير التالي أهم 20 سؤالًا شائعًا لصغار المزارعين والشباب بالمشروع:

1. ما مدى أحقية العاملين بالحكومة والقطاع العام في التقدم للاستفادة من المشروع؟

بعد اتخاذ مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد قرار السماح لمجموعات صغار المزارعين والشباب باختيار الشكل القانوني للشركة التى سيعملون عى تكوينها وعدم اشتراط التزامهم بإنشاء شركة تضامن، فإن بعض أشكال الشركات مثل: الشركة المساهمة، وشركة ذات مسؤولية محدودة...وغيرهما تسمح للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع العام بالتقدم للاستفادة من المشروع.

2. ما مدى أحقية أفراد العائله الواحده في التقدم معاً لتكوين الشركة مثل: الزوج والزوجة أو الأب وابنه أو الأخ وأخيه... وهكذا؟

يمكن لأعضاء الأسرة الواحدة من الرجال أو النساء تكوين مجموعة من طالبي التخصيص أو تأسيس الشركات المتقدمة للاستفادة من المشروع، بشرط أن تنطبق عليهم باقي الشروط المذكورة في كراسة الشروط.

3. هل تعتبر الشهادة الثانوية العامة فقط مؤهلاً كافياً لممثل مجموعة طالبي التخصيص؟

نعم، تُقبَل شهادة الثانوية العامة كمؤهل متوسط كافي لممثل مجموعة طالبى التخصيص.

4. هل من حق الشخص المُؤجَّل تجنيده لإتمام الدراسة الجامعية التقدم للاستفادة من المشروع؟

نعم من حق الشخص المُؤجَّل تجنيده لإتمام الدراسة الجامعية التقدم للاستفادة من المشروع بشرط أن تنطبق عليه باقي الشروط.

5. هل من الممكن اعتبار دبلوم الزراعة مستنداً رسمياً يكفي وحده لإثبات الخبرة في مجال الزراعة؟

نعم يُقبَل دبلوم الزراعة كمستندٍ كافٍ لإثبات الخبرة في مجال الزراعة.

6. هل توجد نسبة محددة للسيدات الحاصلات على مؤهلات في طلب التخصيص؟

لا توجد نسبة محددة أو محدودة للسيدات في طلب التخصيص أو الاستفادة والمشاركة فى المشروع، حيث أن للسيدات حقوق الرجال نفسها وتنطبق عليهنّ ذات الشروط.

7. هل من حق المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة التقدم لطلب التخصيص؟

بالتأكيد، من حق المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة التقدم لطلب التخصيص بشرط أن تنطبق عليهم شروط التقدم المذكورة في كراسه الشروط.

8. هل من حق المصريين العاملين بالخارج التقدم للاشتراك والاستفادة من المشروع؟

نعم، من حق المصريين العاملين بالخارج التقدم للاشتراك والاستفادة من المشروع بشرط أن تنطبق عليهم شروط التقدم المذكورة في كراسه الشروط.

9. هل يحق لأفراد الشرطة أو القوات المسلحة التقدم لطلب الاشتراك.

بالتأكيد، فكل من تنطبق عليه الشروط له الحق فى الاشتراك بشرط موافقة جهة العمل.

10. هل يحق لصاحب المعاشات التقدم؟

نعم، يحق لصاحب المعاشات التقدم بشرط أن يكون مستوفياً لباقي الشروط .

11. أمتلك أرضاً زراعية (حيازة زراعية)، فهل يحق لي التقدم؟

نعم يحق لمُلَّاك الأراضى الزراعية (حيازة زراعية) التقدم .

12. توجد شركة مقامة بالفعل وتعمل في مجال استصلاح الأراضى، ما مدى أحقيتها في التقدم لطلب تخصيص الأرض والاستفادة من المشروع؟ وهل يجوز التقدم بمجموعة من شباب العاملين بالشركة في كراسة واحدة؟

ليس من حق الشركات أن تتقدم لامتلاك أراضي الشباب وصغار المزارعين، حيث أن التقدم مسموح فقط للأفراد، ومن ثَمَّ يمكن للأفراد العاملين بالشركة التقدم في كراسة واحدة حالة الرغبة في الاستفادة من المشروع.

13. هل يوجد منازل مهيأة لمعيشة المستفيدين من المشروع ممن سيفوزون في قرعة تخصيص الأراضي؟

يختلف ذلك من موقع إلى آخر، ففي منطقة الفرافرة: تمّ بناء 3 قرى في مدينة الفرافرة تشتمل على المرافق اللازمة للمعيشة (قريتان زراعيتان، تضم كلٌ منهما 1000 بيت ريفي بإجمالي 2000 بيت ريفى للقريتين، إضافة إلى قرية أخرى خدمية توفر 480 شقة سكنية).

وفي توشكى: تقع أراضي شركة تنمية الريف المصري الجديد علي بعد 15 كم فقط من مدينة توشكى الجديدة، مما يسمح بالإقامة في المدينة والانتقال يومياً لمباشره الأعمال في أراضي المشروع.

أما منطقة المُغرة: فليس بها مساكن أو تجهيزات معيشية في الوقت الحالي، ولكن يمكن إيجار غرف سابقة التجهيز للإقامة بها مثلما هو شائع في مشروعات استصلاح الأراضي والمعسكرات – إلى أن يتمّ بناء استراحات أو أماكن مخصصة للإقامة.

14. هل أراضي المشروع ستكون مستصلحة عند الاستلام؟

هناك مناطق مستصلحة مثل الفرافرة، أما باقي المناطق فيتمّ استصلاحها من قِبًل الشباب وصغار المزارعين.

15. هل سيتمّ توصيل الكهرباء لأرض المشروع حتى يتمكن المستفيدون من تشغيل المولدات والمواتير وخلافه؟

فى منطقة الفرافرة، تمّ تزويد الآبار بمولدات، وفي منطقة توشكى، تمّ تزويد الآبار بألواح الطاقة الشمسية. أما في منطقة المُغرَة، فيتعين على المجموعات الفائزة بالتخصيص تركيب ألواح طاقة شمسية لتشغيل الآبار.

16. هل تقيم شركة تنمية الريف المصرى الجديد التركيبات والطلمبات وكل التجهيزات اللازمة للري، أم سيتولى ذلك طالب التخصيص؟

المساحة المطروحة في المرحلة الأولى بمنطقة الفرافرة تشمل أرض بها شبكة ري بالتنقيط وخزانات ترسيب حديد، إضافة إلى بئر مزودة بموتور ومولد كهربائي، فضلاً عن توفر شبكة الطرق المؤدية للأرض وكل الخدمات بالمنطقة المحيطة، وذلك بقيمة 45 ألف جنيه للفدان.

وفي منطقة توشكى، تشمل المساحة المطروحة الأرض مزودةً ببئر وموتور يعمل بالطاقة الشمسية، وذلك بقيمة 25 ألف جنيه للفدان، بينما تشمل المساحة المطروحة بمنطقة المُغرَة الأرض مزودة ببئر غير مجهزة.

17. هل سيتم ّاستخدام المولدات لتوفير الكهرباء في منطقة المُغرَة؟

من حق كل من الشركات المكونة استخدام المولد الكهربائي الخاص بها لتوليد الكهرباء، ولكن ننصح باستخدام الطاقة الشمسية.

18. هل تتوافر دراسة تحليلية للتربة يمكن للمجموعات الفائزة الإطلاع عليها والاستفادة منها؟

نعم يوجد دراسة تحليلية للتربة في كل منطقة من مناطق الطرح الأول من المشروع، وسوف تمدّ شركة تنمية الريف المصري الجديد المجموعات الفائزة بها، ولكن على الفائزين تحليل تربة الأراضي الخاصة بهم، طبقاً للزراعات التي ترغب كل شركة في زراعتها.

19. هل يحق لطالب التخصيص سحب نسبة 5% من قيمة الأرض لسدادها عند التعاقد، ونسبة 10% لسدادها عند الاستلام من إجمالي نسبة الـ 25% المودعة برأس مال شركة طالب التخصيص، كما هو مشتَرَط ومنصوص عليه بكراسات الشروط، أو السحب منها لإتمام أي عمليات تنمية واستصلاح لازمة في المراحل الأولى من المشروع؟

نعم، يحق لطالب التخصيص القيام ذلك، بحيث يسحب ما قيمته 5% كدفعة تعاقد و10% دفعة استلام، والباقي يكون في حساب الشركة التي تمّ تأسيسها.

20. كيف يتمّ احتساب الفائدة المتناقصة الـ5% مقسمة على سنين المشروع؟

تدفع الفائدة على المبلغ الذي لم يتمّ سداده بحيث يتمّ سدادها مع الأقساط نصف السنوية.