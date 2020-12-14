بوليفيا: افتتاح سفارتنا في طهران خطوة مهمة في معارضة سياسات واشنطن

قال وزير خارجية بوليفيا، روجيلو ماياتا، إنّ افتتاح سفارة لبلاده في طهران، خطوة مهمة في معارضة سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضح ماياتا في تصريح، أنّ وزارة الخارجية بصدد إحياء العلاقات مع المكسيك وكوبا والأرجنتين ونيكاراجوا وإيران، التي أصابها البرود في عهد الرئيس البوليفي السابق جينين آنز.

وأضاف الوزير البوليفي، أنّ بوليفيا ينبغي أن تكون بصدد تحسين علاقاتها مع الدول الأخرى في إطار احترام سيادة الدول، وفي هذا المسار جار العمل على تحسين العلاقات مع فنزويلا.

وبشأن العلاقات مع إيران، أكد ماياتا، أنّ بلاده بصدد افتتاح سفارتها في إيران، وهذه الخطوة من أهم الخطوات في معارضة سياسات الإدارة الأمريكية، موضحا: "من الضروري أن نتحد مع دول المنطقة، ولذلك علينا أن نجري محادثات مع كل الدول".