نتيجة كلية الشرطة بالرقم القومي.. رابط الحصول عليها

تصدرت نتيجة كلية الشرطة محرك البحث الشهير "جوجل"، وذلك بعد إعلان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أمس، أنّه سيتم اعتماد نتيجة الطلاب المقبولين للالتحاق بكلية الشرطة 2020، من طلاب الثانوية العامة وما يعادلها وطلاب الحقوق، وجرى فتح باب التقدم للالتحاق بكلية الشرطة خلال يوليو الماضي، وتقدم نحو 50 ألف طالب لخوض الاختبارات، حتى وصلوا إلى مرحلة كشف الهيئة الذي يضم كبار قادة كلية الشرطة لاختيار أفضل العناصر.

نتيجة كلية الشرطة

ويمكن للطلبة المتقدمين الذين خاضوا الاختبارات، الحصول على نتيجة كلية الشرطة عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية من هنـــــــــا.

- الضغط على "الالتحاق بأكاديمية الشرطة".

- الضغط على نتائج الاختبارات ومعرفة مواعيد الاختبارات التالية لاختبار القدرات والموجودة أسفل الصفحة.

- يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي ورقم الملف الخاص به، ثم الضغط على "دخول".

وكان آخر موعد لجميع الطلبة والطالبات (ثانوي عام - أزهري - خريجي الحقوق - طلبة وطالبات القسم الخاص) المتقدمين إلى كلية الشرطة لأداء اختباري الرياضي والطبي المتقدم يوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر، وآخر يوم لاختبار السمات الخارجي (بالشيخ زايد) لجميع الطلبة المتقدمين لكلية الشرطة كان مقررًا له يوم الخميس الموافق 26 نوفمبر الماضي ولا توجد جلسات أخرى.

الشروط العامة للالتحاق بكلية الشرطة

وكانت أكاديمية الشرطة أعلنت قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة، من الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية لعام 2020، خلال شهر يوليو الماضي، ووضعت الشروط الآتية للمتقدمين:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين، ولا يجوز الحصول على جنسية من دولة أخرى، وإلا سيكون الطالب مفصولًا من الكلية حال التحاقه بها، والحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة من داخل أو خارج مصر، أو ما يعادلها من الدبلومات الأجنبية، أو الحصول على إتمام الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2020.

- حسن سير وسلوك الطالب، على ألا يكون سبق الحكم عليه في عقوبة جنائية في إحدى الجرائم الموضوعة في قانون العقوبات، أو ما يعادلها من جرائم مقيدة بالحريات أو أي جرائم أخرى مخلة بالشرف والأمانة، أو تعرض أقارب المتقدم لإحدى الجرائم السابقة حتى الدرجة الرابعة.

- ألا يزيد سن الطالب في 1 أكتوبر 2020 على 22 عامًا.

- ألا يقل طول القامة عن 170 سم، مع مراعاة توافر القوام من خلال احتساب (الوزن = طول الطالب – 90).

- اجتياز قبول الكشف الطبي، واستيفاء الطالب شروط اللياقة الصحية والنفسية المتطلبة للعمل الأمني.