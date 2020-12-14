أكثر من 190 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا 

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى 16 مليونا و253 ألفا و219 حالة؛ عقب تسجيل 190 ألفا و920 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الجامعة، حسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الإثنين، أنّ حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 299 ألفا و168 حالة، وذلك عقب تسجيل 1389 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وظهر فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.