انتحار عامل والعثور على جثة سائق على الطريق في سوهاج

تخلص عامل من حياته شنقا داخل منزله بدائرة مركز أخميم، اليوم، فيما عثر أهالي مركز جرجا العثور على جثة سائق واختفاء دراجته النارية التي يقودها.

وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم بورد بلاغًا بانتحار شخص بقرية الصوامعة شرق بنجع حاجر فرج بجوار مدرسة الصنايع، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وتبين من الفحص العثور علي جثة "محمد.أ.ك" 27 عامًا، عامل.

وبسؤال أهله أفادوا بعثورهم على جثة المجني عليه موثوقة بحبل يتدلى من سقف غرفته ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي أخميم المركزي.

وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة كلفت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة.

كما ورد بلاغ لمركز شرطة جرجا من مستشفي سوهاج الجامعي بوصول "محمود.ا.ع" 38 عامًا، سائق، ويقيم بدائرة المركز، مصاباً باشتباه كسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، وانتقل إلى مكان الواقعة رئيس المباحث الجنائية، ومأمور وضباط المركز.

وبالفحص وسؤال شقيقه "عبد الناصر.ا.ع" 52 عامًا، مدرس، يقيم بذات الناحية وقرر أنه أثناء تواجده بالمنزل تلاحظ له تأخر شقيقه في العودة للمنزل فقام بالبحث عنه وعثر عليه ملقى على الأرض بطريق فرعي بذات الناحية، واختفاء دراجته النارية، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج العام، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، فأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.