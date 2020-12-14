عمرو أديب يستعرض أبرز لقاحات "كورونا": فايزر طلع عليه شائعات كتير

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك لقاحين صينيين لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وهما سينوفارم وسينوفاك، كما ذكر أن اللقاحين متواجدان في عدد من الدول الآن، مثل البحرين والإمارات ومصر وإندونيسيا وتركيا، فهناك دول بها سينوفارم، ودول أخرى بها سينوفاك، والاثنان يستخدمان نفس التكنولوجيا.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر"، أن إحدى الشركتين مملوكة للدولة الصينية والأخرى قطاع خاص وموجودة بالبورصة، موضحًا في الوقت ذاته أن المملكة العربية السعودية تتحدث عن التطعيم وأنها ستُطعم مواطنيها بلقاح "فايزر".

وتابع: "النهاردة كانت المسؤول عن هيئة الدواء والهيئة الصحية في السعودية كان عندهم مؤتمر صحفي ، الصحفيين كانوا بيسألوهم عن لقاح فايزر، وهي نفس الأسئلة اللي احنا بنسألها هنا عن اللقاح الصيني ، فضلًا عن أن فايزر ده طلع عيه شائعات كتيرة".