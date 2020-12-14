"اتعلم واتفسح".. رحلة طلاب مدرسة ابتدائي بالغردقة للجامع والكنيسة

"اتعلم واتفسح" شعار رفعته مدرسة الوفاء الإبتدائية التابعة لإدارة الغردقة التعليمية لزيادة نشاط طلاب المراحل الأولى من بداية حياتهم التعليمية، وثقلهم بالثقافة وخلق جيل قادر على الإبداع والابتكار.

وحرصت "آمال فهمي" مدير المدرسة على تنظيم عدد من الرحلات الثقافية والترفيهية بالإضافة إلى المسابقات الدينية والعلمية والرياضية لخلق نوع من البهجة والسرور في نفوس الطلاب وربط العلم بالمعرفة.

ووثق الطلاب رحلتهم إلى دور العبادة بـ"فوتوسيشن" للجامع الكبير وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة فى إشارة إلى احترام الديانات السماوية وزيادة الألفة والمحبة بين كافة فئات الشعب المصري فضلا عن كونها رسالة للعالم أن مصر نسيج واحد بكل طوائفها.

وأوضحت مديرة المدرسة إن رحلة الطلاب لدور العبادة هدفها غرس المفاهيم الصحيحة في عقول الأطفال منذ الصغر، لافتة إلى سعادة الطلاب بالرحلة وحرصهم على توثيقها بالصور التذكارية التي ستبقى عالقة في الأذهان طول العمر.

وأضافت أن المدرسة نظمت عدة مسابقات علمية وثقافية بالتنسيق مع إدارة التربية الاجتماعية بالمدرسة وزيارة لمكتبة مصر العامة للاطلاع وتوسيع الآفاق ومسابقات جرى حول سور المدرسة لتنشيط الرياضة ورفع اللياقة الذهنية لدى الطلاب ورحلات ترفيهية بالاضافة الى ندوات توعية عن فيروس كورونا لرفع الوعي الصحي لدى الطلاب وكيفية التعامل فى الظروف الحالية والتي يحاضر فيها مدرسي العلوم بالمدرسة

ولفتت إلى أن إدارة المدرسة تسعى دائما إلى المشاركة الإجتماعية حيث شاركت في إنشاء فصول لمحو الأمية بالتنسيق مع إدارة الغردقة التعليمية وذلك بمشاركة عدد من طلاب مدرسين المدرسة لخلق جيل يساعد في بناء الوطن.

وأكدت أن الرحلات الترفيهية لا تقل أهمية عن الرحلات العلمية والثقافية فهي تنمي الابتكار وتخلق نوع من الأجيال قادر على الإبداع وتفتح آفاق العقل وتزيد من المعرفة وتخلق روح المغامرة وتكسر حاجز الخوف وتزيد من الثقة لدى الطفل .