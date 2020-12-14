تعرض قافلة أممية لهجوم في العاصمة الصومالية مقديشو
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(وكالات)
11:07 ص | الإثنين 14 ديسمبر 2020
تعرض قافلة أممية لهجوم في العاصمة الصومالية مقديشو
تعرضت قافلة تابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال "أميسوم" لهجوم، اليوم، في العاصمة الصومالية مقديشو، وفقًا لما ذكرته شبكة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.
وأوضح موقع "صومال جارديان"، أن القافلة تعرضت لانفجار أثناء مرورها في أحد أحياء العاصمة الصومالية.
وقال شهود عيان، إنه بعد الانفجار، تم إطلاق النار على القافلة من قبل مجهولين، فيما يجري حاليا التحقيق في تفاصيل الحادث.