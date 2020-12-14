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محمود مسلم

تعرض قافلة أممية لهجوم في العاصمة الصومالية مقديشو

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(وكالات)
11:07 ص | الإثنين 14 ديسمبر 2020
تعرض قافلة أممية لهجوم في العاصمة الصومالية مقديشو

تعرض قافلة أممية لهجوم في العاصمة الصومالية مقديشو

تعرضت قافلة تابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال "أميسوم" لهجوم، اليوم، في العاصمة الصومالية مقديشو، وفقًا لما ذكرته شبكة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

 وأوضح موقع "صومال جارديان"، أن القافلة تعرضت لانفجار أثناء مرورها في أحد أحياء العاصمة الصومالية.

وقال شهود عيان، إنه بعد الانفجار، تم إطلاق النار على القافلة من قبل مجهولين، فيما يجري حاليا التحقيق في تفاصيل الحادث.

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