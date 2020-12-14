تعرض قافلة أممية لهجوم في العاصمة الصومالية مقديشو

تعرضت قافلة تابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال "أميسوم" لهجوم، اليوم، في العاصمة الصومالية مقديشو، وفقًا لما ذكرته شبكة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضح موقع "صومال جارديان"، أن القافلة تعرضت لانفجار أثناء مرورها في أحد أحياء العاصمة الصومالية.

وقال شهود عيان، إنه بعد الانفجار، تم إطلاق النار على القافلة من قبل مجهولين، فيما يجري حاليا التحقيق في تفاصيل الحادث.