المتيني: جميع العقاقير المستخدمة في علاج كورونا لم تثبت فعاليتها

كشف الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أن موعد بدء التجارب الإكلينيكية للقاح كورونا الروسي "سبوتنيك" على المتبرعين بمستشفيات جامعة عين شمس لم يتحدد بعد، مضيفاً أنه موجود بالمستفيات منذ فترة، وحالياً في انتظار موافقة لجنة القيم المركزية لبدء التجارب.

وأضاف "المتيني"، لـ"الوطن"، أنه بمثابة صدور الموافقة سيتم البدء فورا، مشيراً إلى أنه لا توجد أي مشكلة بشأن تجهيز قوائم المتبرعين، والتجارب ستكون في المرحلة الثالثة بحد لا يقل عن 3000 متبرع، وستكون موزعة على جميع مستشفيات جامعة عين شمس الدمرداش والتخصص والعبور .

تخصيص مستشفيات التخصصي بالعبور والميداني لعزل كورونا

وعن التجارب الإكلينيكة التي تجرى حالياً على عدد من العقاقير كالسوفالدي والرديمسيفير، أوضح "المتيني" أن غالبية العلاجات المتاحة بمختلف العالم حتى الآن لم تثبت فعالية أي منهم على فيروس كورونا، ويجرى العمل والأبحاث عليهم حتى الآن، مؤكداً أنه لا يوجد أي علاج معين للفيروس .

وأشار إلى أن عقار الرديمسيفير ثبت أنه ليس له أي تأثير قوي على الفيروس، وجميع العقاقير المستخدمة في العلاج حتى الآن لم تثبت فعاليتها الحقيقة مع المرض.

وحول استعداد المستشفيات الجامعية وتجهيزاتها لمواجهة كورونا، قال رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعة خصصت مستشفى عين شمس التخصصي فرع العبور للعزل، وكذلك عين شمس الميداني الموجودة ببجوار مستشفى عين شمس التخصصي بشارع الخليفة المأمون، مؤكداً أن هناك متابعة مستمرة ولحظية لتغطية احتياجات المستشفيات الجامعية وكذلك تلبية متطلباتها.