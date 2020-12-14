وزير البيئة: 100مليون جنيه دعم لكفر الشيخ لرفع كفاءة منظومة المخلفات

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة ستدعم محافظة كفر الشيخ ، بـ100مليون جنيه من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة البلدية، لرفع كفاءة منظومة المخلفات والنهوض بها وفقا لما تم الاتفاق عليه أوائل 2020.

جاء ذلك خلال زيارتها للمحافظة، اليوم، فى إطار جهود الوزارة من خلال البرنامج الوطنى للمخلفات لتقديم الدعم لمحافظة كفر الشيخ، وكذلك متابعة باقى المحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج ( الغربية / اسيوط / قنا ) طبقا لخطة عمل البرنامج وتنفيذا لخطة الحكومة فى تحسين مستوى النظافة العامة والحفاظ على الصحة والبيئة المحيطة ومن ثم شعور المواطن بالتغيير.

وأكدت "فؤاد" الانتهاء من إعداد المخطط الاستراتيجي لإدارة المخلفات الصلبة البلدية للمحافظة من خلال البرنامج الوطني التابع للوزارة، لتحديد أولويات المشروعات المطلوب تنفيذها ومن ثم توجيه استثمارات البرنامج والمحافظة للتنفيذ حيث تم دعم المحافظة بمبلغ 100 مليون جنيه.

واشارت إلى أن الديعم يتمثل في مد المحافظة بمعدات لتحسين ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وإنشاء وتطوير البنية التحتية من مصانع المعالجة ومنها تطوير ورفع كفاءة مصنعى سيدي سالم وبيلا وإنشاء مصنع مدينة كفر الشيخ وغيرها إلى جانب إنشاء المدافن الصحية وتنفيذ بعض المشروعات التجريبية بمدن الرياض، وبرج البرلس، وكفر الشيخ على منظومة الجمع السكني للمخلفات البلدية الصلبة بمشاركة الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى لدمجهم واشراكهم فى تطبيق المنظومة.

وأوضحت أن الزيارة تأتي فى إطار جهود وزارة البيئة لدعم المحافظات للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية ومتابعة تنفيذ المنظومة الجديدة طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بوضع المنظومة حيز التنفيذ، حيث سيجرى تفقد عدد من برامج البنية التحتية المدعومة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة للنهوض بمنظومة المخلفات فى المحافظة وذلك فى ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بصحة المواطن المصرى وتحسين الأوضاع البيئية والصحية وإبراز الوجة الحضارى الذى يليق بمصر.

وتابعت الوزيرة، عمليات تشغيل المعدات المدعومة من البرنامج الوطنى لتطبيق المنظومة بالمحافظة حيث تم دعمها بـ88 معدة من جرارات ولوادر وماكينات تقليب ومقطورات تم توزيعها على مراكز ومدن بيلا ، كفر الشيخ ، دسوق ، مطوبس كما تضمنت الزيارة إفتتاح مصنع سيدى سالم لمعالجة وتدوير المخلفات بعد تطويره وتفقد موقع مصنع المعالجة بمدينة كفر الشيخ والمزمع انشاءه بعد إنتهاء البرنامج من الدراسات البيئية والتصميمات الإنشائية للمشروع.

كما تضمنت الزيارة،توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة البيئة وجامعة كفر الشيخ والمحافظة فى مجال التوعية بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية إستكمالا لمبادرة اتحضر للأخضر التى تم تنفيذها فى الجامعة وفى إطار ما يقوم به البرنامج الوطنى التابع للوزارة من تقديم الدعم الفنى ورفع قدرات العاملين على إدارة المخلفات.

جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة يهدف إلى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة على البيئة والصحة العامة ويعمل على اربع محافظات ( كفرالشيخ ، الغربية ، قنا واسيوط ) ويمول البرنامج من عدة جهات وهى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وبنك التعمير الألماني KFW والإتحاد الأوروبي EU وهيئة المعونة السويسرية SECO .