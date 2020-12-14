طرق الاستعلام عن منحة الـ500 جنيه قبل انتهاء صرفها غدا

تنتهي مواعيد صرف الدفعة الرابعة من منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، غدا، حسب ما حددتها اللجنة العليا لمساندة ودعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من آثار فيروس كورونا كوفيد 19.

التواصل مع الإدارة المركزية بالقوى العاملة إحدى طرق الاستعلام

وترصد السطور التالية، العديد من الطرق التي يستطيع فيها العامل غير المنتظم، التعرف من خلالها على إدراج اسمه في كشوف المقبولين لصرف المنحة، كما يلي:

1- يدخل العامل على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة من هنا.

2- الدخول على أيقونة "منحة العمالة غير المنتظمة".

3- إدخال الرقم القومي للمستعلم عن المنحة.

4- إذا لم تستطع فتح الأيقونة الخاصة بمنحة العمالة غير المنتظمة حاول أكثر من مرة، بسبب الضغط الشديد عليها خاصة في الساعة الأخيرة قبل بدء صرف المنحة.

5- الاستعلام من خلال الهاتف الأرضي لوزارة القوى العاملة، وطلب التحويل إلى الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة والاستفسار من الموظف المسؤول.

6- إرسال رسالة على تطبيق واتس آب على الرقم التالي 01212201303 متضمنة اسم المستعلم بالكامل، والرقم القومي لبطاقته الشخصية، وانتظار وصول الرد.

7- ترسل وزارة الاتصالات رسالة sms للمستحق قبل الصرف بـ24 ساعة، ما يعني أنّ الوزارة بدأت بالفعل إرسال رسائل قصيرة على هواتف المستحقين، محدد فيها موعد ويوم وأماكن الصرف.

ومن المقرر توزيع مليونين و260 ألف مستحق للمنحة على 10 أيام محددة للصرف، منعا لحدوث التزاحم على فروع مكاتب البريد في القاهرة والمحافظات، وفروع بنك التنمية الزراعي، إضافة إلى 14 ألف ماكينة صرف آلي ATM.

يذكر أنّ لجنة دعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، أعلنت بدء صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة، في الفترة بين 6 إلى 15 ديسمبر الحالي.

وأشارت اللجنة إلى أنّ عدد العمالة التي حدّثت بياناتها بلغ نحو 6 ملايين عامل، ما دفع اللجنة للتدقيق وتطبيق معايير الاستحقاق للصرف وإجراء أعمال التنقية مرة أخرى، وبعد أن تولت اللجنة تطبيق المعايير بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتدقيق البيانات ومراجعتها، وبلغ عدد المستحقين لصرف المنحة المقررة مليونين و260 ألف عامل.