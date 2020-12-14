مصرع مسجلي خطر في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بالشرقية

لقي "مسجلان خطر" مصرعهما إثر إصابتهما بأعيرة نارية في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، أثناء مداهمة أمنية لضبطهما، فيما ضبطت القوات كيلو هيروين وأسلحة نارية كانت بحوزتهما.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتنفيذ مأمورية أمنية بالعاشر من رمضان لضبط عدد من العناصر الخارجة على القانون من تجار المخدرات، وبمداهمة وكر المتهمين على طريق "بلبيس - العاشر من رمضان" بادر المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية تجاه الشرطة ما دفع القوات إلى مبادلتهم إطلاق النيران، وأسفرت الاشتباكات عن مصرع مسجلي خطر .

وتمكنت القوات من ضبط كيلو هيروين وأسلحة نارية عبارة عن " بندقيتين" وذخيرة كانت بحوزة المتهمين، وجرى نقل الجثتين إلى مسشتفى بلبيس المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.