محافظ بورسعيد يتابع العمل بالمركز التكنولوجي المطور في بورفؤاد

تابع اللواء عادل الغضبان، سير العمل بالمركز التكنولوجي المتطور بمدينة بورفؤاد، خلال جولة تفقدية، أجراها اليوم، رافقه اللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد، للتأكد من تقديم الخدمات المواطنين على أعلى مستوى.

وشدد المحافظ على ضرورة تقديم التسهيلات للمواطن وسرعة تقديم الخدمة، مشيدا بالمستوى المتطور لنظم التشغيل وتقديم الخدمات بالمركز، كما حرص خلال تفقده المركز على التعرف على آراء العاملين والمواطنين حول المركز وجودة الخدمات المقدمة، حيث أبدى الجميع إشادته بمستوى الخدمة وتطورها.

وأكد "الغضبان" أن الهدف الأساسي من تطوير مراكز التطوير التكنولوجي بالأحياء وميكنتها هو سرعة تأدية الخدمة للمواطنين بصورة لائقة وإنجازها في أقصر وقت ممكن والإرتقاء بمستوى الخدمة ومواكبة كل ماهو جديد في عالم التكنولوجيا لصالح المواطن، لاسيما وأن المحافظة تشهد العديد من المشروعات التنموية في عدة مجالات الأمر الذي يتطلب آداء الخدمة بأحدث الطرق بسهولة ويسر خاصة وأنه تم تدريب العناصر التي تعمل الآن علي الأنظمة التكنولوجية وتأهيلهم علي أسلوب العمل الجديد.

يذكر أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تفقد سير العمل بخطوط الإنتاج الجديدة بمصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، رافقه خلالها اللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية ،وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب ورئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز لإطارات السيارات .

واستعرض محافظ بورسعيد آخر مستجدات العمل بالخطوط الجديدة لإنتاج إطارات السيارات ،مشيدا بكفاءة العمل وجودة الإنتاج الذى يتميز به مصنع إنتاج إطارات السيارات والذى يعد من الكيانات الصناعية الرائدة فى الشرق الأوسط.