مجهولون يختطفون طفلا في قنا بواسطة "توك توك"

اختطف مجهولون طفلا، اليوم الاثنين، أثناء ذهابه لمدرسة "نجع قنبر" الإبتدائية بقرية الحسينات، التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة "أبوتشت" بورود بلاغًا، باختطاف طفل أثناء سيره في الشارع أمام مسجد النواصر بقرية الحسينات، دائرة المركز.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث أنه أثناء سير الطفل "كيرلس جرجس" 8 سنوات، تلميذ في المرحلة الابتدائية، بأحد شوارع قرية الحسينات في طريقه إلى المدرسة، اختطفه مجهولون داخل توك توك، وفروا هاربين.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها، لكشف ملابسات الواقعة، وتحرير الطفل وضبط الجناة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.