مياه أسيوط: دعم 7 مراكز خدمة عملاء متنقلة للتواصل مع المواطنين

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، توفير الدعم اللوجيستي للمساعدة في مواجهة الأزمات والطوارىء، بتحديد النقاط الساخنة والأنفاق المعرضة لتراكم مياه الأمطار على خرائط GIS، فضلا عن توفير المعدات الميكانيكية الداعمة لقدرة الشركة الفائقة في التعامل مع الأزمات والطوارىء من انفجارات أو كسور بالشبكات، وإصلاح الأعطال في أوقات قياسية، دون تأثير على مستوى الخدمة.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، من حيث الكم والجودة.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة تقوم بدراسات جدوى فنية واقتصادية للمناطق التي تعاني من قصور في مستوى الخدمات المقدمة، والمقترحات اللازمة لعلاج ذلك.

وأوضح رئيس الشركة أنه جاري تحسين ورفع كفاءة وحدات إنتاج مياه الشرب وشبكات التوزيع، وكذلك وحدات جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي، مما له من أثر إيجابى ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونوه المهندس محمد صلاح، إلى دعم 7 مراكز خدمة عملاء متنقل بالبنية المعلوماتية والتكنولوجية، لتحقيق تواصل جيد وفعال مع المواطنين، بالإضافة إلى تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني (ADVAC)، وتفعيل منظومة شحن العدادات مسبقة الدفع.

وأكد "عبد الغفار" حدوث طفرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين كما ونوعا، من خلال ربط جميع المحطات المرشحة بالشركة على نظام (SCADA)، للمراقبة والتحكم في عمليات التشغيل وتحسين الآداء وتوفير النفقات التشغيلية، وتركيب 80 جهاز قياس تصرف، و45 أخرى قياس ضغط، بـ49 محطة، وتطبيق منظومة (DMA)؛ لتقليل الفاقد من المياه المنتجة، ما يعود بالنفع العام على جميع العملاء.