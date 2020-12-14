ساق آدمية تثير الذعر في العجوزة بالجيزة: عثر عليها في صندوق قمامة

تواصل مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مزروق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، جهودها للوقوف على ملابسات واقعة العثور على أشلاء آدمية في كيس بلاستيك، داخل صندوق قمامة بمنطقة العجوزة.

وتبحث القوات عن باقي أجزاء الجثة، بعد أن أظهرت المعاينة والتحريات أن البلاغ عبارة عن "ساق يسرى" مبتورة من أعلى الركبة، باستخدام آلة حادة.

وفحصت القوات الكاميرات القريبة من "مسرح الجريمة"، لبيان عما إذا كانت رصدت الجاني - المجهول - في أثناء التخلص من اشلاء الجثة من عدمه.

وبدأت القوات تحت قيادة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عمرو طلعت، رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، في فحص بلاغات التغيب في قطاع شمال الجيزة "العجوزة، إمبابة، الوراق، أوسيم، أرض اللواء"، لمحاولة الوصول إلى أي معلومات تقود فريق البحث للوقوف على ملابسات الواقعة.

وانتقل محقق النيابة إلى مسرح الجريمة، وتحفظت القوات على "الساق" الجزء الذي عثر عليه من الجثة، لعرضه على الطب الشرعى وتشريحه، لبيان أسباب البتر والسلاح المستخدم في الجريمة، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت بمعرفة اللواء أيمن الجيار، مساعد مدير الأمن لقطاع وسط الجيزة، والمقدم مصطفى خليل، رئيس مباحث العجوزة، أن بداية الواقعة كانت بوروود بلاغا لقسم شرطة العجوزة، بالعثور على أشلاء آدامية في صندوق قمامة.

وعلى الفور انتقلت القوات إلى مكان الواقعة، وتبين أنها ساق يسرى مبتورة لشخص، وبدأت القوات في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.