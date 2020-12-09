مياه أسيوط: ميكنة الخدمات لسرعة التواصل مع المواطنين

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، لسرعة وسهولة تقديم الخدمات دون أي مشقة وعناء، تمشيا مع مستجدات العصر والتحول الرقمي الذي تتبعه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح أن الخدمات الرقمية التي تقدمها الشركة حاليا تتمثل في إبلاغ قراءات عدادات المياه من خلال تطبيق "قراءتي" مع إمكانية إرسال صورة لعداد المياه حتى يتجنب العميل حدوث أي تراكمات في العداد أو وجود كميات مستهلكة، ولم يتم المحاسبة عليها، مشيرا إلى أهمية متابعة التحديثات التي تجريها الشركة لمواكبة متطلبات العملاء.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط أن الشركة أتاحت تطبيق الموبيل 125 لاستقبال الشكاوى تخص المياه أو الصرف الصحي فضلا عن إمكانية إعلام المواطنين من خلال التطبيق عن أي انقطاعات تخص المياه أو وجود أي أعطال في منطقة معينة، هذا بالإضافة إلى استخدام جهاز "هاند هيلد" في تسجيل القراءات بصفة دورية والتأكد من القراءات الفعلية المسجلة.

وذكر عبدالغفار أن برامج CMS والمطبقة على جميع أجهزة مراكز خدمة العملاء وأجهزة الخط الساخن لسرعة استقبال الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بصفة فورية للسعي نحو حلها، وبرنامج call center والذي يسمح للعميل بالإبلاغ عن أي شكوى والتواصل مع المختصين لمتابعة لحلها على الفور.

وأشار إلى تفعيل قنوات التواصل الإلكترونية التي لا تحتم على العميل ضرورة الحضور إلى مقر الشركة للإبلاغ عن أي شكوى والاستفسار عن أي خدمة مميكنة ومن خلال الصفحة الرسمية للشركة عبر موقع التواصل الاجتماعي، والموقع الرسمي لها HTTP://ASCWW.ORG/

أومن خلال التواصل من أى خط أرضى على 125، أو من خلال الهاتف المحمول على رقم 01280733990 ، والواتس اب على رقم 01206179891