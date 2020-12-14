ذوو الهمم بمدرسة النور للمكفوفين بأسوان يتصدرون مسابقة الكورال والعزف

هنأ الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، طلاب القدرات الخاصة بأسوان، بعد حصول فريق الكورال بمدرسة النور للمكفوفين على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

وفي المدرسة نفسها، حصل مجموعة من الطلاب على مراكز متقدمة جمهوريًا، في مسابقات العزف الفردي، وهم شهد أشرف بدر الدين، وهاجر محمد إبراهيم، ورهف أحمد يوسف، في العزف على آلة الإكسليفون، وكلً من: ولاء أحمد يوسف دهب، وليلى رشوان رشاد، في العزف على آلة الأكرديون.

وبحسب بيان صادر عن إعلام مديري التربية والتعليم بأسوان، قدم قبيصي التهنئة كذلك للطالبة هاجر محمد، لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة التربية الفنية للطفولة، كما قدم التهنئة والشكر لجميع المدربين والمشرفين والعاملين بالتربية الخاصة وعلى رأسهم أحمد عبد العليم مدير الإدارة، لما بذلوه من جهد خلال المسابقات للوصول إلى هذا المستوى المتميز، متمنيًا لهم مزيد من النجاح والتميز.

وكان قبيصي كرم مجموعة من المعلمين والمديرين المتميزين بإدارتي نصر النوب وأسوان، وذلك بعد جولاته التفقدية، أمس واليوم، ورصده نماذج مضيئة.

وينشر "الوطن" أسماء المعلمين الذين تم تكريمهم من وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوأن، وهم:

- صفية عربي محمود، معلمة اللغة العربية بمدرسة دار السلام الإبتدائية بإدارة نصر النوبة، كنموذج مضىء لمعلمة قامت بشرح درس عن "الهرم الغذائي" وقامت بإحضار أنواعا مختلفة من الخضروات والفواكه والبقوليات، بالإضافة إلى الحلوى والعصائر، على نفقتها الخاصة، لتوضيح الدرس عمليًا للتلاميذ.

- يسرية إدريس إبراهيم، معلمة فيزياء بمدرسة العروبة الثانوية بإدارة أسوان التعليمية، كنموذج مضىء لمعلمة تميزت في تفعيل السبورة الذكية داخل الفصل، وكذلك المنصات الإلكترونية التعليمية وتفاعل الطلاب معها.

- غنية محمد علي، مدير مجمع مدارس العروبة كنموذج مضىء لمدير المدرسة الناجح الذي استخدم الإمكانيات والموارد المتاحة في خدمة العملية التعليمية.

- كرم القبيصي، مدير مدرستي بلانة ثالث الإبتدائية ودار السلام الإبتدائية بإدارة نصر النوبة، لانضباط المدرستين ومظهرهما المشرف.