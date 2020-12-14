إصابة زوجين وأطفالهما الأربعة في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

أُصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم 4 أطفال، اليوم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الجيش الصحراوي الشرقي، أمام قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار، شمال محافظة المنيا.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير الأمن، إخطارًا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي رقم (934 ه-د-ه)، بطريق الجيش الشرقي، أمام قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار، ونتج عن ذلك إصابة 6 من أسرة واحدة بينهم 4 أطفال.

بانتقال رجال المباحث وسيارات الإسعاف إلي موقع الحادث تبين إصابة رمضان مراد 28 عامًا، صيدلي، وزوجته 25 عامًا، وأبنائه الأربعة "حنين، 5 أعوام، أنس، عام واحد، مكة، 3 أعوام، ومراد، 6 أعوام" وتنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات متفرقه بأنحاء الجسم.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتم نقل المصابين لمستشفي التكامل بالشيخ فضل ببني مزار، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث منعا لعرقلة حركة السير بالطريق، وأفادت المعاينة والفحص الأولي أن سبب الحادث السرعه الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.