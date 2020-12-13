محافظ بني سويف السابق رئيسا لنادي قضاة المنيا بالإجماع

وافق أعضاء نادي قضاة المنيا بالإجماع على اختيار المستشار هاني عبد الجابر نائب رئيس محكمة النقض، ومحافظ بني سويف السابق، رئيسا لمجلس إدارة نادي قضاة المنيا بالإجماع.

ويضم التشكيل كل من: المستشار مدحت منصور رئيس محكمة الإستئناف وكيلا لمجلس إدارة النادي، المستشار محمد مختار رئيس محكمة الاستئناف سكرتير عاما، والدكتور محمد لبيب رئيس نيابة النقض متحدثا رسميا عن النادي، والقاضي كريم فواز رئيس المحكمة أمينا للصندوق، والمستشار أسامة عبد الهادي رئيس النيابة العامة، والمستشار محمد فاروق رئيس المحكمة، والمستشار محمود أبو بكر رئيس المحكمة، والمستشار معتز فنجري وكيل النائب العام، أعضاء لمجلس الإدارة.

وعقب تشكيله، عقد المجلس بكامل تشكيله اجتماعا قرر فيه العمل على حل كافة المسائل والمشروعات والإنشاءات العالقة وذلك من خلال تشكيل لجان مختلفة يعهد لكلا منها بتلك الملفات وعلى رأسها ملف النادي الاجتماعي بالمنيا الجديدة والمدينة السكنية بالمنيا الجديدة، وتطوير إدارة مقر النادي، وتشكيل اللجان الثقافية والرياضية والرحلات والمصايف.

وتعهد أعضاء مجلس الإدارة على بذل كل الجهد المتاح لتوفير سبل الراحة للأعضاء والنهوض بمقر النادي والخدمات المقدمة من خلاله والعمل على إنهاء كافة الملفات المتعلقة.

أهاب النادي بأعضاء الجمعية العمومية ممن من يجد لديه الرغبة والحوافز في بذل الوقت والجهد بالاشتراك في أيا من اللجان المشكلة بمعرفة النادي بالتبليغ برغبته لتلبيتها والانضمام لمنظومة خدمة قضاة المنيا.

ووجه مجلس الإدارة في تشكيله الجديد الشكر للمستشار يحيى محمود ومجلسه علي ما بذله خلال الفترة الماضية من أعمال في خدمة القضاة.