"الغد" يدشن لجنتي الشؤون الدستورية والتعليم في حكومة ظل حزبية

دشن حزب الغد الليبرالي لجنتي الشؤون الدستورية والتعليم، وهما لجنتين نوعيتين متخصصتين وهما لجنتان مقابلتان لوزارات العدل والتربية والتعليم والتعليم العالي، حيث سلم رئيس الغد المهندس موسى مصطفي موسى قرارات التعيين إلى أعضاء اللجنتين حسب تخصصهم، وذلك بعد اعتماد تشكيل 4 لجان وهي لجنة الإعلام ولجنة الطاقة، ولجنة الإسكان ولجنة السياحة والآثار بحكومة ظل الغد، وهي لجان مقابلة لوزارات الإعلام والكهرباء والبترول والإسكان والسياحة.

وأوضح الحزب في بيان عنه، جاء في أعقاب عقد اجتماع حضرته أعضاء الهيئة العليا لتدشين اللجان، أنه حزب الغد يستهدف أن يكون لديه حكومة الظل الخاصة به كحزب بنهايه عام 2021 تقابل جميع وزارات الدولة، كما يستهدف حزب الغد تقديم نموذج حزبي مؤسسى قادر علي دراسه المشكلات ووضع الحلول و دعم الدوله والرئيس في هذه المرحلة الصعبة.

وتابع البيان أن هيئة مكتب كل لجنه نوعيه متخصصه تتكون من رئيس ونائبين للرئيس ومقرر و25 عضو خبير في مجال اللجنه وتخصصها الدقيق، كما تجتمع اللجان النوعيه المتخصصه مرة علي الأقل كل شهر وتتقدم بنتائج اجتماعاتها للمكتب السياسى للحزب، فضلا عن أنها تختص بوضع البرنامج العام للحزب، كما تختص بتقديم الرؤى والحلول الداعمة للحكومة الحالية بالتواصل من خلال كل رئيس لجنة والوزير المختص في الحكومة

كان الغد قد دشن لجنتين عامتين أحدهما للمواطنة والثانية للتسويق الإعلامي وهي لجان عامة.

عصمت: الأحزاب المصرية تفتقر في معظمها للمؤسساتية

وكان عادل عصمت المتحدث الإعلامي لحزب الغد، قال في تصريحات سابقة إن الحزب اتجه لتأسيس حكومة الظل نظرا لأن الأحزاب المصرية تفتقر في معظمها للمؤسساتية وللفكر المؤسسي، ولا تدار بنظام الفريق ووفق مبدأ المسؤولية الجماعية، مشيرا إلى أن غياب المؤسساتية أهم سبب ضعفها وإخفاقها طوال الوقت وعدم تأثيرها وفشلها في الوصول إلى جمهور الناخبين، وانشغالها بالصراعات الداخلية التي تنجح غالبا في شل حركتها وتقويض نموها وهدمها وهو ما يرسخ لفراغ سياسي هو الأخطر على أمن مصر القومي.