الفنان "أبو حجاج" يطالب بتعديل مواعيد غلق ورش الكاوتش بالمنيا

"فاتحه بيوت ناس غلابة.. وتقدم خدمات عاجلة وطارئة.. ولا تسبب قلقا أو إزعجا".. بهذه الكلمات طالب الفنان الكوميدي الشهير "حسين أبو حجاج" بتعديل مواعيد غلق ورش إصلاح الكاوتش "إطارات السيارات"، تطبيقا للمادة الثالثة من قرار وزير التنميه المحلية، باستثناء الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قراراً من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وقال "أبو حجاج"، وهو صاحب ورشة كاوتش في مدينة بني مزار بشمال محافظة المنيا، إن قرار وزير التنمية المحليه الخاص بمواعيد الغلق أجاز استثناء الورش التي تقدم خدمات عاجلة من الغلق في المواعيد الجديده بقرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، موضحا أن الأمر مختلف في المحافظات عن القاهره، ففي مركز بني مزار علي سبيل المثال لاتوجد خدمات إصلاح كاوتش داخل محطات الوقود، لذا من المفترض استثناء ورش الكاوتش من الغلق في المواعيد الجديدة لأنها مثل الإسعاف والمطافئ، تقدم خدمات عاجلة وطارئة.

وأضاف أنه كان يعتزم بث فيديوهات توضح معاناة البعض من غلق تلك الورش لكنه أجل ذلك لحين إتضاح الأمر وإتخاذ قرار مناسب، يخدم الصالح العام، مؤكدا أنه في الوقت الذي تغلق فيه تلك الورش تسير باقي الأنشطة الحياتية بشكل عادي، فالسيارات لا تتوقف، وقد تتعرض لأعطال خاصه بالكاوتش، وهنا فإن الغلق باكرا يسبب معاناة للكثيرين.

ووفقاً للمادة الثالثة من القرار الذي أصدره وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق في الساعة السابعة مساءً (صيفاً) والساعة السادسة مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قراراً من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية فى حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

ووفقاً للمادة الخامسة فتٌستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

يشار إلى أن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تداول في شهر يونيو الماضي صورًا للفنان حسين أبو حجاج أثناء عمله داخل ورشة لإصلاح إطارات السيارات في محافظة المنيا، وترددت أقاويل أنه اتجه لهذه المهنة لعدم تلقيه عروض للتمثيل خلال الآونة الأخيرة.

وقال أبوحجاج، حينذاك، إنه يعمل بمهنة إصلاح إطارات السيارات منذ سنوات طويلة، حيث افتتح ورشته بمدينة بني مزار بمحافظة المنيا عام 1986م، مضيفًا أنها مهنته الأصلية قبل مزاولته لمهنة التمثيل بعدها بعشرين عاما.

وتابع: أسافر إلى القاهرة حال ارتباطي بتصوير أعمال فنية، وأتواجد في الورشة حينما أكون غير مرتبط بمواعيد تصوير، والحقيقة أنني أعشق مهنة إصلاح إطارات السيارات منذ شبابي، وما زال عشقي وشغفي بها بداخلي حتى الآن.

وقدم حسين أبو حجاج عددًا من الأدوار الجاذبة للجمهور في العديد من الأفلام، منها "صعيدي في الجامعة الأمريكية، غبي منه فيه، الناظر"، واشتهر بدور "أشرف" في مسلسل "الكبير أوي".