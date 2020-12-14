رئيس جامعة المنصورة: جسور الخير تقدم خدمات طبية وبيطرية وزراعية

قال الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، إن قافلة "جسور الخير" التي انطلقت أمس، تعد العاشرة خلال السنتين الماضيتين، مشيرا إلى أن 9 قوافل السابقة واحدة منهم وجهت إلي حلايب وشلاتين، وباقي القوافل كان يتم توجيهها لقرى مختلفة في سيناء.

وأضاف "عبدالباسط"، خلال مداخلة عبر زووم، مع الإعلامية جومانا ماهر، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن القوافل كلها لا تقدم خدمات طبية فقط ولكن أيضا بيطرية، زراعية، وتوعوية، من خلال مبادرة "جسور الخير"، ويشارك فيها 4 كليات أو أعضاء من هيئة التدريس من 4 كليات.

وتابع أن القافلة الأخيرة تمت بالتنسيق مع جامعة أسيوط بحيث يشترك وفد منها بالقافلة، من خلال أعضاء هيئة التدريس لاستهداف أربع قرى من الأكثر احتياجا، وهذه المرة القافلة بها 35 عضو من هيئة التدريس وإداري من جامعة المنصورة.

وأشار إلى أن القوافل الطبية هي جزء من المسؤولية المجتمعية للجامعات، والمجلس الأعلي للجامعات كان قد نسق بين الجامعات المختلفة للبدء في النزول لأماكن مختلفة من المحافظات، ولكن هذه هي أول مرة يتم التعاون بين جامعتين لكي نزور قرى في نطاق جامعة أخري، كنا دائما بنطلع في أماكن بعيدة لكن هذه المرة تم التنسيق بين الجامعتين بحيث نساعد أهالينا في أي مكان.

وأوضح أنه بخلاف القرى الصغيرة الموجودة في محافظة الدقهلية كان هناك تنسيق من مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمجلس الأعلى للجامعات هناك خطط وخرائط موضوعة للقرى الأكثر احتياجا والتي تحتاج إلى دعم.