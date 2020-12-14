بعد شفائه من كورونا.. محافظ المنوفية يصرف مساعدة مالية لحالة إنسانية

في أول أيام عمله بعد إنهاء فترة العزل على خلفية إصابته بكورونا، قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، صرف مساعدة مالية عاجلة لحالة إنسانية بقرية "قويسنا البلد" فور استغاثتها عبر وسائل الإعلام، مناشدة المحافظ مساعدتها حفاظًا على مستقبل أبنائها.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجا لضمان توفير حياة كريمة وأمنة لهم .

وأكدت ربة المنزل، أنها تأمل في حصولها على فرصة عمل مناسبة كونها تعول ثلاثة من الأبناء في مراحل التعليم المختلفة وليس لديها مصدر دخل وتقيم بمسكن بالإيجار وليست قادرة على تحمل دفع قيمة الإيجار الشهري بخلاف مصاريف أولادها ومتطلبات الحياة اليومية .

من جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه بالمواطنين وتخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم في إطار تفعيل دعم مبدأ التكافل الاجتماعي ودعم العلاقات الانسانية .

واستأنف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، مهام عمله بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة، صباح اليوم، عقب شفائه من إصابته بفيروس كورونا، حيث وصل مكتبه في تمام الساعة التاسعة صباحا وأكد على مواصلة مسيرة العمل لإنجاز المهام والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لشعب المنوفية .

وأوضح المحافظ حرصه على متابعة سير العمل بالديوان العام من خلال المتابعة اليومية والتواصل مع التنفيذين وكذا متابعة تنفيذ كافة المشروعات التي تتم على أرض المحافظة بمختلف القطاعات .

وتوجه بخالص الشكر والعرفان لكافة المسئولين وأبناء المحافظة علي دعمهم الكامل الذين كانوا على تواصل دائم معه للاطمئنان على حالته الصحية، وناشد الأهالي الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات حفاظاً على صحتهم وسلامتهم والحد من انتشار الفيروس .

علي صعيد متصل، أكدت مصادر بديوان عام محافظة المنوفية، شفاء مصابي مكتب محافظ المنوفية ومدير العلاقات العامة من الإصابة فيروس كورونا المستجد، وعودتهم إلي العمل من جدديد مع الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة .

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المصابين الخمس بمكتب المحافظ تماثلوا للشفاء، ومن بينهم مدير مكتب المحافظ ومدير العلاقات العامة، وعادوا من جديد للعمل، موضحًا أن الوضع مستقر داخل ديوان عام المحافظة ولم يتم تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد .