خطة "طب المنوفية" لمواجهة كورونا تقسم الطلاب لمجموعات دراسية صغيرة

عقد مجلس كلية طب المنوفية، اليوم الأحد، جلسته الرابعة للعام الجامعي 2020-2021، برئاسة الدكتورمحمود قورة، عميد الكلية.

وأستهل رئيس الجلسة، بتقديم العزاء، بالأصالة عن نفسه، وعن مجلس الكلية، في وفاة الأستاذ الدكتور شوقي شاكر جاد، أستاذ ورئيس قسم الجراحة الأسبق، وكيل الكلية السابق.

وأوضح عميد الكلية ورئيس المجلس الإجراءات التي اتخذتها إدارة الكلية لتنسيق الجداول الدراسية والعملية التعليمية هذا العام، وفقا للقواعد التي أقرها مجلس الجامعة والمجلس الأعلي للجامعات.

وقال العميد، أنه سيتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات دراسية صغيرة، لا تتعدى المجموعة الواحدة 25 طالبا، محيطا المجلس بالزيارة المزمع عقدها خلال الأسبوع الجارى من المجلس الأعلى للجامعات لمتابعة العملية الدراسية لطلاب الكلية بنظام 5+2.

كما تم عرض تقرير وحدة القياس والتقويم بالكلية، المقدم من دكتورة جيهان صلاح مدير الوحدة، عن أعمال الامتحانات للدراسات العليا بدور أبريل 2020 والمؤجل عقده خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2020، نظرا لظروف الجائحة وآداء الأقسام خلال الامتحانات.

وخلال الجلسة، استعرض كل من وكلاء الكلية موضوعات كل قطاع كل فيما يخصه، والإجراءات الاحترازية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات للعام الجامعي 2020/2021، ونظم التعليم الهجين للطلاب وطلاب الدراسات العليا.