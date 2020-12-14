الإمارات تستأنف رحلاتها الجوية مع تركيا الخميس

تستأنف الإمارات وتركيا الرحلات الجوية بين البلدين، اعتبارًا من 17 ديسمبر الجاري، بعد 9 أشهر من التوقف، بعدما أجبرت جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، السلطات حول العالم على إغلاق مطاراتها، وفقًا لما ذكرته شبكة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأعلنت شركة "فلاي دبي" الإماراتية، استئناف رحلاتها إلى إسطنبول، اعتباراً من 17 ديسمبر الحالي.

وقالت متحدثة باسم الناقلة المملوكة لحكومة دبي، في إفادة عبر البريد الإلكتروني، إن رحلاتها من دبي إلى مطار صبيحة جوكتشين الدولي في إسطنبول، متاحة للحجز على موقع الناقلة الشبكي.

وأضافت المتحدثة باسم "فلاي دبي"، أنه من المقرر أن تبدأ الرحلات اعتباراً من 17 ديسمبر 2020.

وألغت "فلاي دبي" رحلاتها إلى إسطنبول، اعتبارًا من 17 مارس 2020، بناءً على تعليمات من الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، في أعقاب تفشي جائحة كورونا.