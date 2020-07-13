"فلاي دبي" تعلن المعامل المعتمدة بالقاهرة لإصدار شهادات السفر لدبي

أعلنت شركة الطيران الإماراتية فلاي دبي عن المراكز المعتمدة لشهادة تحاليل سلبية فيروس كورونا لديها لقبول الركاب على الخطوط المتجهة إلى دبي.

وذكرت الشركة، أن أبرز المراكز المعتمدة لديها هي: الدرايف ثرو لتحليل في المستشفى الميداني لجامعة عين شمس، ومركز الجامعة الأمريكية بوابة رقم 2 التجمع الخامس، وفي الشيخ زايد بجامعة النيل، وفي جامعة بنها والعلمين الجديدة بالساحل الشمالي، حيث تعمل هذه المراكز لخدمة المواطنين من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء.

وتشمل المراكز أيضا المعامل المركزية في الشيخ ريحان، والتي تعمل حتى الثانية مساء، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها بعض الحكومات لوقف انتشار فيروس كورونا والإجراءات المتخذة من قبل حكومة دبي بشأن ضرورة وجود شهادة تحاليل سلبية لفيروس كورونا مع كل راكب على كافة الخطوط الجويه المتجه إلى دبي.

وأكدت الشركة ضرورة وجود الشهادة لسلبية الفيروس مع كل راكب لقبوله على الطائرة، وذلك حرصا على صحة الركاب والسلامة العامة للحد من انتشار الفيروس، علما أن الشهاده تحتاج من 24 إلى 48 ساعة لإصدارها.