تحرير 6 محاضر لصيدليات مخالفة خلال حملات رقابية بالمنيا

حررت مديرية الصحة بالمنيا، 6 محاضر لصيدليات مخالفة، اليوم، خلال الحملات التي تنظمها مديرية الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على سوق الدواء والتأكد من مدي صلاحيه الدواء المعروض على المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على منظومة القطاع الصحي والصيدليات، وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه جاري تنفيذ الحملات بصفة مستمرة، مضيفا أن الحملات أسفرت عن تحرير 6 محاضر لصيدليات مخالفة، وتنوعت المخالفات بين عدم وجود صيدلي متخصص، وجود أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة، بالإضافة إلى ضبط كمية من الأدوية المخالفة داخل إحدى العيادات الخاصة حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر بالواقعة.

من جهة أخرى، واصلت محافظة المنيا فعاليات برنامج "تعزيز المواطنة " بقرية البرشا التابعة لمركز ملوي، والتي بدأت مطلع الأسبوع الجاري، من خلال تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية والتثقيفية، بالتوازي مع تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن تلك الفعاليات تأتي في إطار خطة المحافظة لتنفيذ بعض البرامج التنموية والثقافية والتعليمية والرياضية والاجتماعية والصحية لدمج المجتمع والربط بين عناصره وتنمية مهارات الشباب وتقديم خدمات طبية وعلاجية ورصد الاحتياجات الفعلية بالقرية، وأضاف المحافظ، أن الفعاليات تشارك في تنفيذها مديرية الصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتموين.

وتواصل مديرية التموين تنظيم القوافل التموينية، بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم، كما تواصل مديرية التضامن الاجتماعي تقديم خدماتها عبر الهلال الأحمر وعدد من الجمعيات بالقرية لدعم الاسر الأكثر احتياجا بالقرية.