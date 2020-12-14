العناني يتفقد كشفا أثريا جديدا بمنطقة سقارة: سيعلن عنه في 2021

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، صباح اليوم، برفقة الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بجوار هرم الملك تيتي الأول بمنطقة آثار سقارة، والتي أسفرت عن الكشف عن آبار للدفن بها توابيت ولقى أثرية ضخمة من عصر الأسرة الحديثة.

وأكد حواس أن هذا الكشف الذي سيتم الإعلان عنه أوائل العام القادم سوف يلقي الضوء على جزء من تاريخ سقارة الذي لا نعرف عنه الكثير كما سيكشف النقاب عن أسرار جبانة الأسرة 18 و19 بمنطقة آثار سقارة.

ويضم الكشف مجموعة من التوابيت المكتملة والمختلفة الألوان، كما يضم مجموعة من اللقى الأثرية من أواني فخارية وأثاث جنائزي.

وحرص الدكتور خالد العناني على النزول إلى أحد آبار الدفن التي تم العثور عليها مع الدكتور زاهي حواس والدكتور مصطفي وزيري، لتفقد الكشف.

كما وجه الوزير الشكر للدكتور زاهي حواس وفريق العمل علي المجهود الذي يقومون به، معربا عن فخره بالحضارة المصرية الفريدة وأن تكون كل هذه الاكتشافات بأياد مصرية.

كان الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، قد أزاح الستار عن آخر كشف أثري في منطقة آثار سقارة منتصف الشهر الماضي، والذي عثر عليه بواسطة البعثة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وهو عبارة عن آبار عميقة للدفن بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية مغلقة منذ أكثر من 2500 عاما، تصل عددها إلى أكثر من 100 تابوت، 40 تمثال للمعبودات للعصر البطلمي والمتأخر.

ومن المقرر نقل الكشف إلى المتحف الكبير والحضارة والمتحف المصري بالتحرير.