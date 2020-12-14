انطلاق حملات لتعقيم لأحياء ومراكز الجيزة غدا: تجدد بشكل دوري

تطلق محافظة الجيزة، غداً الثلاثاء، حملة تطهير وتعقيم في كل قطاعات المحافظة، يشترك فيها الأحياء والمراكز والمدن، وهيئة النظافة ومديريات الطب البيطري والزراعة وسوق الجملة والمنطقة الصناعية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الحملات تبدأ غداوتستمر حى 27 ديسمبر الجاري، وسيتم تجديدها دورياً، وستكون على مرحلتن لضمان وصولها لكل قطاعات المحافظة، حيث تشمل المرحلة الأولى أحياء العمرانية، شمال الجيزة، بولاق الدكرور، الهرم، الوراق، والمرحلة الثانية ستكون بأحياء العجوزة، الدقى، الطالبية، المنطقة الصناعية، بجانب مراكز ومدن منشأة القناطر، أوسيم، كرداسة، أبوالنمرس، الحوامدية، البدرشين، العياط، الصف، أطفيح، الواحات البحرية.

تطهير المنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية

وأشار المحافظ، إلى أن المنشآت التي سيتم تطهيرها ستشمل المنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية، وعدداً من الشوارع الفرعية ومراكز الشباب والأندية، ومكاتب الطب البيطري، ومحطات المياه والصرف والكهرباء، والأسواق، والكنائس والأديرة والمساجد، ودور المناسبات والمواقف ووسائل النقل الجماعي، ودور الأيتام والمسنين، والبنوك ومكاتب البريد والسنترالات والمحاكم، ومحطات مترو الأنفاق والقطارات ومحطات السكك الحديدية، والأماكن السكنية التي بها حالات إصابة بفيروس كورونا.

وكلف محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاصطفاف اليومي لجميع معدات التطهير ونشر فرق التطهير والتعقيم بكل المناطق التي تم تحديدها، وإعطاء الأولوية للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين من فيروس كورونا.

وجه راشد، رئيس هيئة النظافة بتوفير الأعداد الكافية من الكمامات لعمال النظافة والتأكيد على عدم تواجدهم بالشارع أثناء تأدية عملهم بدون ارتداء الكمامه حفاظاً على سلامتهم.