الأوراق المطلوبة للترشح لانتخابات برلمان الشباب 2020 وأماكن تقديمها

تحت شعار "كن قيادياً.. كن مؤثراً".. بدأت وزارة الشباب والرياضة استقبال أوراق راغبي الترشح لانتخابات برلمان الشباب 2020 بنظامي الفردي والقائمة إلكترونيا، كنموذج لمحاكاة مجلس النواب "نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية"، في الفترة من 13 حتي 17 ديسمبر الحالي، من العاشرة صباحاً وحتى الثانية مساء، بمقرات مديريات الشباب والرياضة بمختلف محافظات الجمهورية، وسط اتخاذ إجراءات احترازية وضوابط للوقاية من جائحة كورونا "كوفيد 19"، بمشاركة نحو 20549 ألف مشارك ومشاركة من أعضاء برلمان الشباب بمراكز شباب الجمهورية، تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً، الذين يحق لهم الاقتراع في الاستحقاق الانتخابي.

شروط الترشّح لانتخابات برلمان الشباب 2020

وأعلنت "الشباب والرياضة" عدداً من الشروط للترشّح، وأبرزها:

أن يجوز الترشح علي مقعد واحد فقط فردي أو قائمة ولا يجوز الجمع بينهما.

لا يتم قبول أوراق الترشح إلا من خلال المرشح نفسه، وبحضوره، سواء فردي أو قائمة.

الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها للترشح

أصل صورة البطاقة الشخصية للاطلاع وصورة منها.

صورة شخصية حديثة 4×6 خلفية بيضاء.

إثبات عضوية مركز الشباب التابع له.

يوضح إجراءات العملية الانتخابية للمشاركين بالانتخابات، لجنة إشراف على الانتخابات تشكل بمديريات الشباب بالمحافظات، وتعمل على توفير مستلزمات العملية الانتخابية، وأعدت اللجنة شاشة إلكترونية للعملية الانتخابية متضمنة المرشحين على المقاعد الفردية والقائمة، وجرى تقسيم المحافظات إلى مرحلتين:

المرحلة الأولى تضم 14 محافظة: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، البحر الأحمر، وتجرى عملية التصويت الإلكتروني خلال يومي 28 و29 ديسمبر، وذلك بعد الانتهاء من إعلان القوائم النهائية للمرشحين.

المرحلة الثانية تضم 13 محافظة: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وتجرى عملية التصويت الإلكتروني خلال يومي 3 و4 يناير المقبل، وذلك بعد الانتهاء من القوائم النهائية للمرشحين.

وتجرى العملية الانتخابية بنظاميها الفردي والقائمة، وعدد مقاعد الفردي 270 بينما مقاعد القائمة 298، وسيتم تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من قبل وزير الشباب والرياضة مع مراعاة تمثيل الفتاة وذوي الإعاقة والأقباط، والفصل التشريعي مكون من دوري انعقاد (عامين)، على أن تكون مدة دور الانعقاد عاماً واحداً.

يذكر أنّ اللجنة العليا وضعت الرموز الانتخابية للمرشحين "فردي أو القائمة" ذات طابع خاص يتسم بتعزيز الهوية الوطنية ونشر الوعي بالمشروعات القومية، بأسبقية الترشح إلكترونياً، وجرى توزيع المقاعد وفقاً للكتلة التصويتية للمشاركين بكل محافظة، بإجمالي 568 مقعداً، والدوائر الانتخابية إلى 100 دائرة.