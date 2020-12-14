بدء تلقي طلبات مبادرة "التصالح حياة" في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بدء تلقي طلبات مبادرة "التصالح حياة" التي دشنتها مؤسسة "حياة كريمة" تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر إحتياجاً.

وأعلنت المحافظة عن شروط ومعايير الاستحقاق لكى تتكفل المؤسسة بدفع قيمة التصالح وتضمنت أن يكون من الحالات غير القادرة والأولى بالرعاية ( الأكثر احتياجاً – محدودى الدخل اهالى السجناء- ذوى الاحتياجات الخاصة – المرأة المعيلة والمطلقات –العمالة الغير منتظمة – العاطلين عن العمل – مصابى الحروب والحوادث – كبار السن ).

كما تضمنت الشروط عدم وجود أى ممتلكات أخرى لدى طالب التصالح ( عقار – أرض- رصيد بالبنك – محال تجارية – سيارة)، وأن يكون متعثرا في دفع رسوم طلب التصالح، جدية الدفع 25 % من إجمالي قيمة المصالحة، وسداد قيمة المصالحة أو سداد المقدم والتقسيط، وأن يستوفي كافة المستندات القانونية، بما في ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح، بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقها للدعم.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المبادرة تجري على ثلاث مراحل، بالتعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير، وسيتم تلقي الطلبات بالمراكز التكنولوجية بمدينة كفر الشيخ بمبني مجلس المدينة، غدا، الثلاثاء لتقديم أهالي (كفرالشيخ – قلين – سيدى غازى – مسير – الرياض)، ويوم الأربعاء بمراكز (البرلس – بلطيم – مصيف بلطيم – بيلا – الحامول)، ويوم الخميس بمراكز ( سيدى سالم – دسوق – فوه – مطوبس)، مؤكداً إتباع الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة صحة المواطنين .