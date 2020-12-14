"جامع": وفرنا التمويل لتحويل السيارات للغاز ولا أعباء على المواطنين

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز مستمر فى تقديم التيسيرات للمواطنين لمساعدتهم فى تحويل سياراتهم.

خطة لتحويل 150 ألف سيارة في 3 سنوات

وأشارت "جامع"، في بيان اليوم، إلى أن الجهاز يقوم بخطة طموحة بالتعاون مع وزارة البترول لتحويل عدد 150 ألف سيارة خلال الثلاث سنوات المقبلة بالتنسيق مع شركتى كارجاس وغازتك.

وأوضحت "جامع" أن مختلف أجهزة الدولة تقوم بتنفيذ منظومة متكاملة لمساعدة المواطنين للاعتماد على الغاز الطبيعى بدلا من الوقود السائل حيث يقدم جهاز تنمية المشروعات من خلال شركتى "كارجاس" و"غازتك"، قروضا ميسرة وفترات سداد مناسبة لمساعدة المواطنين فى تحويل سياراتهم، سواء كانوا من أصحاب السيارات الخاصة أو أصحاب سيارات الأجرة والميكروباص، الأمر الذى لن يمثل عبئا على المواطن فى ضوء التوفير الذى سيستفيد منه نتيجة انخفاض سعر الغاز الطبيعى مقارنة بالوقود السائل.

جامع: نفقات التشغيل ستنخفض إلى النصف بعد التحويل

وأكدت الوزيرة أن نفقات التشغيل ستنخفض إلى النصف تقريبا بعد التحويل إلى الغاز، كما أشارت إلى أن الخطة التى تنفذها الدولة ممثلة فى وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة عدد محطات التموين ومراكز الصيانة فى مختلف المحافظات، بالإضافة إلى جهود وزارة التجارة والصناعة لتوفير سيارات مجهزة للعمل بالغاز الطبيعى بالتنسيق مع شركات تصنيع السيارات المتخصصة.

وأوضح الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بالجهاز، أن المواطن الذى يرغب فى تحويل سيارته يمكنه التوجه إلى المحطات التابعة لشركتى "كار جاس" و"غازتك"، للبدء فى إجراءات التحويل حيث يمكنه سداد المقابل على فترات مناسبة تصل إلى خمس سنوات.

وأكد "عباس"، أن المواطن هو المستفيد الأول من هذا المشروع، بالإضافة إلى التوفير النقدى الذى سيحققه من خلال عملية التحويل.

يذكر أن جهاز تنمية المشروعات قد أتاح تمويلا قدره 242 مليون جنيه تم من خلالها تحويل 45678 سيارة (أجرة ونقل وخاصة) بالتعاون مع شركتي كارجاس وغازتك.