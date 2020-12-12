خطوات استصدار بطاقة التموين إلكترونيا: أبرزها إضافة المواليد والفصل

تعد البطاقة التموينية من أهم الخدمات التي يهتم بها المواطنين، نظرا لحصولهم على دعم مادي من الدولة، يوفر لهم السلع الغذائية التي يحتاجها المنزل على مدار الشهر، حيث يتم صرف السلع حسب عدد الأفراد الموجودة في بطاقة التموين.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الخدمات التي تقدمها وزارة التموين للمواطنين إلكترونيا، بدءً من الإصدار الجديد للأسرة وحتى فصل الفرد منها للتقديم على بطاقة جديدة، كالتالي:

1- إصدار جديد للبطاقة التموينية

يمكن لرب الأسرة أن يقوم بالتقديم على بطاقة تموينية جديدة، حتى يستطيع بعد ذلك ضم أفراد أسرته لها، كالتالي:

- يتم الدخول على موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين من هنـــــــــا.

- ثم يتم الضغط على أيقونة "خدمات تموينية للموطنين" واختيار "إصدار جديد" منها.

- ثم يتم ملأ البيانات المطلوبة لإصدار بطاقة تموين جديدة.

2- ضم أفراد الأسرة

- الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية المخصص لإنهاء التعاملات الحكومية من مكان واحد، لتوفير الوقت والاستفادة من خدمات مصر الرقمية في دقائق معدودة من هنــــــــا.

- ثم يقوم المواطن باختيار الأيقونة المخصصة لخدمات التموين.

- لتظهر جميع الخدمات التموينية التي يمكن إجراءاها من خلال بوابة مصر الإلكترونية، وتشمل "إصدار بطاقة تموين جديدة، إصدار بدل فاقد لبطاقة التموين، تفعيل بطاقة التموين، فصل اجتماعي، ضم أفراد أسرتي، نقل من محافظة لأخرى".

- يتم اختيار خدمة ضم أفراد أسرتي، واختيار أيقونة "ابدأ الخدمة" منها.

- يتم عرض أسماء الافراد الذي تم ضمهم مسبقًا على البطاقة التموينية.

- ثم يقوم المواطن باختيار المزيد من أفراد الأسرة من الدرجة الأولى.

- ويمكن الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بضم أفراد الأسرة بالضغط على أيقونة "الشروط والأحكام".

- ثم يقوم المواطن بالضغط على موافق في حال الموافقة على الشروط واستكمال إجراء الطلب.

- ثم يتم اختيار المزيد من أفراد الأسرة من الدرجة الأولى لإضافتهم، وذلك بالضغط على مربع الاختيار بجانب أسمائهم.

- وبعد الانتهاء من الإضافة يتم عرض البيانات التي تم إدخالها لمراجعتها.

- ويمكن تعديل أي من البيانات التي تم إدخالها بالضغط على أيقونة "تعديل"، ثم الضغط على زر "التالي".

- وبمجرد الانتهاء، تظهر رسالة تفيد بأنه تم إرسال الطلب بنجاح.

3- استخراج بدل الفاقد والتالف

- الدخول على موقع إدارة دعم مصر، واختيار أيقونة تقديم طلبات بدل فاقد أو تالف الموجودع أعلي يسار الصفحة الرئيسية.

- تظهر الصفحة الخاصة بتقديم الطلبات، والتي تتطلب إدخال رقم البطاقة التموينية واختيار المحافظة.

- تظهر الصفحة الخاصة بعرض بيانات البطاقة، متضمنه اسم صاحبها، ورقم البطاقة التموينية، وحالتها ما إذا كانت سارية أم لا، ثم يتم طلب إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة.

- وبالضغط على كلمة عرض تظهر الصفحة الخاصة بإدخال رقم الهاتف المحمول المسجل على بيانات البطاقة التموينية.

- تظهر بعد ذلك الصفحة الخاصة بتقديم طلب بدل الفاقد أو التالف بعد عرض بيانات البطاقة بالكامل، وبالضغط عليها يتم تسجيل الطلب لدى إدارة التموين التابع لها البطاقة.

4- تفعيل البطاقة التموينية عند إيقافها

- الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية المخصص لإنهاء التعاملات الحكومية من مكان واحد، لتوفير الوقت والاستفادة من خدمات مصر الرقمية في دقائق معدودة من هنــــــــا.

- ثم يقوم المواطن باختيار الأيقونة المخصصة لخدمات التموين.

- تظهر جميع الخدمات التموينية التي يمكن إجراءاها من خلال بوابة مصر الإلكترونية، وتشمل "إصدار بطاقة تموين جديدة، إصدار بدل فاقد لبطاقة التموين، تفعيل بطاقة التموين، فصل اجتماعي، ضم أفراد أسرتي، نقل من محافظة لأخرى".

- يتم اختيار خدمة تفعيل بطاقة تموين، واختيار أيقونة "ابدأ الخدمة" منها.

- يتم عرض كافة بيانات البطاقة التموينة والتي تم إدخالها مسبقا.

- ويمكن الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بتفعيل بطاقة التموين بالضغط على أيقونة "الشروط والأحكام".

- ثم يقوم المواطن بالضغط على موافق في حال الموافقة على الشروط واستكمال إجراء الطلب.

- يتم إرسال كود تفعيل البطاقة التموينية على الهاتف المحمول.

5- إضافة المواليد

- الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنــــــــــا.

- اختيار خانة خدمات التموين.

- الضغط على خانة "ضم أفراد أسرتي".

- الضغط على خانة ابدأ الخدمة.

- يتم عرض أسماء الأفراد الذين قمت بإضافتهم مسبقا على بطاقتك التموينية.

- اختيار خانة المزيد من أفراد أسرتك من الدرجة الأولى.

- اختر المزيد من أفراد الأسرة من الدرجة الأولى لإضافتهم، وسيتم عرض كافة البيانات التي قمت بإدخالها لمراجعتها ويمكن تعديل أي منها.

وبذلك تم إرسال الطلب بنجاح، ويمكن تتبع الطلب بالضغط على خانة "تتبع الطلب".

6- فصل الفرد من البطاقة

- الدخول على موقع دعم مصر من هنـــــا.

- اختيار أيقونة "خدمات تموينية للمواطنين".

- الموافقة على نص الرسالة التحذيرية التي تظهر له قبل وبعد إدخال البيانات وطلب الخدمة.

- إدخال الرقم القومي للفرد المراد فصله من البطاقة.

- عند الدخول إلى شاشة التسجيل يتم إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف.

- إدخال رقم الهاتف المسجل على البطاقة والضغط على التالي.

- يتم إدخال المحافظة والإدارة والمكتب المراد النقل إليهم.

- يتم إدخال رقم التحقق والضغط على إعادة الإرسال.