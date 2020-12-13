التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع يكفي 7 أشهر

أكد الدكتور وائل عباس، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة وجود احتياطي إستراتيجي موجود داخل الدولة المصرية من كل السلع الاستراتيجية "القمح، الزيت، السكر، الأرز، اللحوم، والدواجن"، مشيرا إلى أن كل هذه السلع لا بد أن يكون متوافر منها مخزون إستراتيجي من 3 إلى 6 أشهر.

وأضاف عباس، خلال مداخلة حواره مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الاحتياطي الإستراتيجي لبعض السلع الاستراتيجية يكفي 7 أشهر منها السكر، ومخزون الأرز وصل إلى أكثر من 5 أشهر، والقمح إلى 5.5 شهر.

وتابع، أنه في فترة جائحة فيروس كورونا اكتفت الدول المصدرة بتخصيص ناتجها إلى شعبها وتخزينة، "جدنا أن الدولة المصرية مكفية نفسها وفي حالة استقرار وثبات سعري نسبي".

ووجه رسالة نفسية للمواطنين، "المواطن لما بيدخل وبيهجم على الأرفف الموجودة داخل السوبر ماركت، في اليوم التاني بنلاقي نفس الرف مليان، يبقى دي رسالة نفسية للمواطن بطمأنته".

وزير التموين: حذف غير مستحقي الدعم التمويني

وقبل يومين، قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم استبعاد غير مستحقي الدعم الحكومي من على البطاقات التموينية، مؤكدا أن من تم حذفهم كانوا غير مستحقين للدعم ومن ثم إضافة المواليد للأسر الأكثر احتياجا.

وقال المصيلحي، إنه سيتم إضافة المواليد في ضوء القرار الاستثنائي وذلك فقط للفئات الأكثر احتياجا والمستحقة بموجب الضوابط التي حددها القرار الوزاري المنظم لذلك، موضحا في الوقت نفسه أنه يتم صرف خبز مدعم لنحو 71 مليون مواطن ونحو 64 مليون مواطن على المقررات التموينية.

وكشف المصيلحي، أنه سيتم استغلال أراضي المخابز المليونية غير المستغلة عبر تحويلها إلى مخازن استراتيجية عملاقة أو كما هي مخابز مليونية وذلك في حالة وجود الحاجة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث يتم بحث الاستفادة من مختلف المنشآت والجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك لما فيه من استفادة للدولة.

وشدد الوزير، على أن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفى لـ 5.5 شهر، مشيرا إلى أنه جاري دراسة الاتفاق مع وزارة المالية على تخصيص جزء من الموارد المالية لوزارة التموين في الموازنة العامة للدولة بشأن صرف مرتبات للموظفين المنتدبين من الخدمة العامة لمكاتب التموين ومراكز خدمة المواطنين، لافتا إلى أن عدد منافذ المشروع إلى 6 الآلف منفذ ليكون لدينا أكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة جنباً إلى جنب مع بدالي التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية.