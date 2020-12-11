في 7 خطوات.. طريقة تفعيل بطاقة التموين من المنزل

يهتم الكثير من المواطنين بصرف السلع التموينية كل شهر، ويمكن تفعيل بطاقة التموين من أي مكان وفي أي وقت من خلال بوابة مصر الرقمية، من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

1- الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنــــــــــا.

2- اختيار خدمات التموين.

3- اختيار خانة تفعيل بطاقة تموين؛ لكي تتمكن من تفعيل البطاقة بسهولة في أي "وقت، ومكان".

4- تسجيل البيانات المطلوبة التي تشمل الرقم القومي ورقم المصنع واسم الوالدة في حال التسجيل لأول مرة، أو رقم الهاتف وكلمة المرور عند التسجيل من قبل.

5- تظهر بيانات البطاقة التموينية الكاملة، وبعد الإطلاع على الشروط والأحكام يتم الضغط على موافقة ثم التالي.

6- سيتم إرسال كود تفعيل البطاقة على الهاتف.

7- ويمكن تتبع الطلب من خلال الضغط على تتبع الطلب.

وتقدم بوابة مصر الرقمية عددا من الخدمات المختلفة الأخرى الخاصة بالتموين، أبرزها إصدار بطاقة جديدة أو بدل تالف لبطاقة التموين، أو تفعيلها، أو الفصل الاجتماعي وضم أفراد الأسرة.

وطريقة ضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين من الموقع، تكون من خلال الدخول على بوابة مصر الرقمية، واختيار خانة خدمات التموين، ثم الضغط على خانة "ضم أفراد أسرتي"، ثم خانة ابدأ الخدمة.

بعدها تعرض أسماء الأفراد الذين قمت بإضافتهم مسبقا على بطاقة التموين، واختيار خانة المزيد من أفراد أسرتك من الدرجة الأولى، وبعدها يتم الإطلاع على الشروط والأحكام ثم الضغط على موافقة على الشروط والأحكام، ثم "موافق".

ثم يتم اختيار المزيد من أفراد الأسرة من الدرجة الأولى لإضافتهم، وسيتم عرض البيانات كافة التي قمت بإدخالها لمراجعتها، ويمكن تعديل أيا منها، وبذلك تم إرسال الطلب بنجاح، ويمكن تتبع الطلب بالضغط على خانة "تتبع الطلب".