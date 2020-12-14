ضبط لحوم فاسدة في حملات رقابية بالمنيا

واصلت مديرية الطب البيطري بالمنيا، رصد المخالفات من خلال الحملات الرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين والجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على أماكن عرض وبيع اللحوم، ضمن خطة المحافظة لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية على محال الجزارة ، للتأكد من جودة اللحوم المعروضة للمواطنين، والقضاء على ظواهر الغش التجاري والتدليس من خلال رصد المخالفات والتحفظ على المضبوطات.

من جانبه، قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إنه تم خلال الحملات ضبط 10 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي، بالإضافة للتحفظ على 33 كجم من اللحوم المفرومة والدواجن لإرسالها لمعامل التحاليل للتأكد من انها صالحة للاستهلاك الادمي، مشيراً الى استمرار تنفيذ الحملات بصفة دورية لتشديد الرقابة على الاسواق.

من جهة أخرى، عقد مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، اجتماعا، اليوم، لمناقشة القوائم المالية للعام المالي الجاري وخطة تطوير الخدمات داخل المحافظة وعمل حصر بالإنجازات التي تمت خلال العام الجاري، فيما يخص محطات مياه الشرب والصرف الصحي والقطاعات المختلفة داخل الشركة، وضرورة الربط بين كافة القطاعات ببرامج تسهل التعامل بينها وذلك لتقديم خدمة أفضل للعملاء.

وقال المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا والعضو المنتدب إنه بناءا علي توجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، جري عمل اجتماع لمناقشة تقييمات داخلية لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور.

وأضاف الشهاوي أن الاجتماع ناقش آخر المستجدات فيما يخص تأسيس صندوق الزمالة للعاملين بالشركة ومناقشة حجم المصروفات والإيرادات الخاصة بالشركة وجهودها المتخذة فيما يخص مواجهة كورونا والاحتياطات المتخذه فيما يخص هذا الموضوع ومشاركة الشركة في أعمال رفع مياه الأمطار في محافظة الإسكندرية خلال الفترة الماضية.

كما ناقش الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بالاجتماع الماضي والتي كان من ضمنها التيسير علي الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال مياه الشرب والصرف الصحي وتقديم تسهيلات لها لمساندة الأسر الأكثر احتياجا داخل المحافظة.

أكد "الشهاوي" أن الشركة ماضيه في أعمال التطوير بخطط مدروسة وذلك من اجل توفير كوب مياه نظيف وصرف صحي امن للمواطن المنياوي.