محافظ أسوان يشدد على الإسراع في إصلاح خط المياه بطريق السماد

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء تفقده لأعمال الإصلاح بكسر خط الطرد الرئيسى 700 مللى بطريق السماد والذى يربط محطة رفع الجوزيرة بمحطات المعالجة الثلاثية بكيما بالإسراع فى إصلاح الخط لتحقيق السيولة المرورية لهذا الطريق الحيوى، كما طالب بسرعة عرض نتائج اللجنة الفنية الخاصة بوجود تراكمات من المياه أسفل خطوط السكك الحديدية بمحطة الشيخ هارون لتجنب وقوع أى حوادث مستقبلية فى هذا الموقع نتيجة تراكم هذه المياه.

وفى جولة ميدانية مفاجئة كشفت العديد من أوجه القصور واستدعاء المسئولين عن المحليات والمرافق والمرور قام محافظ أسوان بتفقد مناطق وشوارع كلية التربية والسماد والسيل الجديد، بجانب مستشفيات الصدر والحميات، بالإضافة إلى مدارس محمد صالح حرب الفنية نظام خمس سنوات ومحمد حسين هلال نظام ثلاثة سنوات، فضلاً عن مركز التكوين المهنى ومحطة الشيخ هارون حيث أمر المحافظ بدراسة إنشاء محلات لبائعى الأسماك بنظام حق الإنتفاع من أجل تفريغ سوق السيل من الإشغالات، وهو الذى يتوازى مع تسكين الباكيات والمحلات بالسويقات الجديدة بالسيل وطريق السماد بإجمالى 141 باكية وطرحها بنظام الإيجار بمبلغ 400 جنية شهرياً على أن يتم تنويع الأنشطة داخل هذه السويقات لتشمل بيع الفاكهة والخضروات واللحوم والدواجن وكافة السلع الغذائية والإستهلاكية للقضاء نهائياً على العشوائية والإشغالات من الباعة الجائلين ، مشدداً على مسئولى المحليات والمرافق بضرورة التواجد الميدانى والنزول للشارع بشكل يومى لمواجهة الإشغالات من الباعة الجائلين مع إلزام أصحاب المحلات بخط التنظيم وعدم تجاوز الأرصفة.

وخلال نفس الجولة فاجأ اللواء أشرف عطية مسئولى مدارس محمد صالح حرب ومحمد حسين هلال الفنية، علاوة على مستشفيات الصدر والحميات وأيضاً مركز التكوين المهنى بزيارة هذه المواقع الخدمية حيث أبدى استياءه من مستوى النظافة العامة مع عدم الاستغلال الأمثل لإضفاء الشكل الحضارى عليها، كما رصد وجود تراكمات لمياه الصرف الصحى والذى كان مصدر شكوى للمواطنين القاطنين فى مساكن مجاورة لهذه المواقع، فضلاً عن اكتشافه لوقوف إحدى سيارات الملاكي المتهالكة وهو الذى يتطلب من مسئولي الصحة والتعليم والمرور وضرورة المتابعة الميدانية والعمل على تلافى السلبيات التى رصدها المحافظ ، مكلفاً بضرورة وضع آلية للتصنيع وتنفيذ الأعمال الخاصة بمركز التكوين المهني ومراجعة منظومة الإيرادات وضمان توجيهها بالشكل القانونى، مع قيام مسئولى المحليات بإزالة ورفع كافة لافتات المرشحين في الانتخابات السابقة لمجلسي الشيوخ والنواب، بجانب تطبيق الغرامات المقررة بعد تحرير محاضر مخالفة لذلك.