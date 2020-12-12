وفاة سائق وإصابة غفير في اصطدام سيارة "صهريج مياه" بقطار أسوان

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن اصطدام سيارة مجهزة بصهريج مياه دون لوحات معدنية، مزلقان "الخوي" الواقع بكم 300/749 بخط "القاهرة - أسوان" بين محطتي "السباعية" و"المحاميد" في أثناء مرور قطار 2014 "القاهرة - أسوان" رغم أنَّ المزلقان مغلق بالبوابات المعدنية ووسائل التنبية الضوئية والسمعية "أضواء وأجراس" تعمل بانتظام وتوضح أنَّ المزلقان مغلق، مما أدى لكسر بوابة المزلقان واصطدامها بجرار القطار، ووفاة سائق السيارة وإصابة غفير المزلقان وتمّ نقله لمستشفى إدفو العام.

وناشدت هيئة السكة الحديد، قائدي المركبات بكل أنواعها والأفراد الالتزام بتعليمات المرور في أثناء عبور المزلقانات، وعدم عبورها خلال غلق المزلقان، وفي أثناء مسير القطارات حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.