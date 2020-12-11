محافظ أسوان يشدد على سرعة إنهاء مشروعات البنية التحتية

عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماعًا، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات تجديد شبكات المياه والصرف الصحى بطريقى السادات والسماد، بجانب مشروع الإحلال والتجديد لمنازل قرى نصر النوبة، بغرض استعادة الوجه الحضارى لعاصمة الشباب الإفريقى مع بداية العام القادم عبر دفع معدلات التنفيذ بمختلف مشروعات الإسكان والبنية الأساسية.

وخلال الإجتماع شدّد "عطية" على المسئولين بضرورة رفع نسب الإنجاز والانتهاء من المشروعات الجارية مع مطلع شهر يناير القادم، مؤكداً الإسراع بالعمل فى تجديد خط طرد الصرف الصحي بطريق السماد بطول 1250م وبقطر 500 مللى بولي إيثلين بتكلفة 5 ملايين جنيه حيث وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 80%، مشيراً إلى توصيل خط مياه بطريق السادات بطول 3 كم وبقطر 250 مللى وبتكلفة 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى توصيل خط إنحدار بطول 1,5 كم وبقطر 630 مللى وبتكلفة تقديرية 12 مليون جنيه.

وفى نفس الإجتماع كلف المحافظ مدير عام الإسكان بسرعة دراسة وإختيار عدد من قطع الأراضى المناسبة لإقامة مشروعات سكنية متنوعة، تساهم في حل مشكلة الإسكان على أن تناسب المواطنين وتتماشى أسعارها مع الظروف الإقتصادية والإجتماعية للأهالى والمستفيدين، موجهاً إلى إنهاء إجراءات طرح وترسية أعمال الإحلال والتجديد لعدد 816 منزلا بقرى نصر النوبة بإعتمادات مالية تصل إلى 400 مليون جنيه.

ولفت إلى طرح إحلال وتجديد 600 منزل أخرين في شهر إبريل القادم ليصبح إجمالى ما سيتم إحلاله وتجديده خلال الخطة المالية للعام الجاري 1416 منزلا.