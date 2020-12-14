مقتل الأب وابنه.. مشاجرة بين عائلتين تودي بحياة 3 أشخاص بأسيوط

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم بينهم أب ونجله فى مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بين عائلتين لخلاف على شراء سلاح تطورت لمشاجرة بين قريتي بنى قرة وأم القصور التابعة لمركز القوصية فى محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين وقطع طريق بين قريتى أم القصور وبنى قرة دائرة المركز ووقوع متوفيين.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وتم السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النار وفتح الطريق وبالمعاينة والفحص تبين وقوع مشاجرة بين عائلتين لخلاف نشب على بيع سلاح أسفرت المشاجرة عن مقتل شخص ونجله من قرية أبو القصور وشخص ثالث من قرية بنى قرة جرى نقل الجثث لمشرحة المستشفى الجامعي وإلقاء القبض على طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم وجرى تحرير المحضر اللازم وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.