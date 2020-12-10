جامعة سوهاج تنظم ندوة للدعم النفسي والاجتماعي للفتيات لمواجهة العنف

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة سوهاج ندوة، اليوم، بعنوان " الدعم النفسي والإجتماعي لفتيات الجامعة في مواجهة العنف ضد المرأة"، بمقر كلية العلوم بالحرم الجامعي القديم.

حضر الندوة كل من من الدكتورة ريهام فاروق مديرة الوحدة، الدكتورة سحر هاشم مدرس علم الإجتماع بكلية الآداب، الدكتورة صباح صابر عميد كلية تكنولوجيا التعليم سابقا، الدكتورة نجوى الصاوى بكلية العلوم، الدكتورة نجلاء عبد الغفار بكليه التربية، وعدد من الفتيات والإداريات بكلية العلوم بالجامعة.

وقال رئيس الجامعة، إن الندوة جاءت ضمن الفعاليات التي تنظمها الوحدة تزامناََ مع الاحتفال العالمي بـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تستمر في الفترة من 25 نوفمبر وحتي 10 من ديسمبر الجاري، مضيفاً أن الندوة ناقشت جميع الأبعاد النفسية والآثار الإجتماعية المترتبة على تعرض الفتيات لأنواع العنف المختلفة، ومن أهمها التحرش الجنسي، العنف الأسرى، الحرمان من إختيار الزوج والخلل في التنشئة الاجتماعية.

وأكدت الدكتورة ريهام فاروق، أن الندوة عرضت نماذج إجتماعية وقصص حقيقية لها مدلول يعزز من قيمة دفاع المرأة عن حقها وتفعيل القوانين والإجراءات الرادعة لكل إيذاء أو عنف تتعرض له الفتاة والمرأة بمجتمعات الصعيد، مشيرة إلى أن الندوة إستهدفت تشجيع الفتيات للحديث عن قضاياهم ومشكلاتهم بكل حرية للعمل على حلها بشكل ودي أو قانوني، مع التأكيد على حرص الوحدة والقائمين عليها بالإلتزام بمبدأ الخصوصية والسرية لكل المشكلات.

من جهة أخرى، باشرت جمعية "الهمّة للمساعدات الاجتماعية" عملها في إعادة تأهيل أسقف المنازل وتركيب وصلات المياه، فضلا عن مشروعات تنموية دعما للمواطنين خلال أزمة كورونا، لتوفير فرص عمل وإيجاد مصدر دخل بديل بمحافظات المنيا وسوهاج والفيوم.

وأوضح إمام صقر، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الجمعية نجحت في إنشاء 18 مشروعا تنمويا جديدا لغير القادرين خلال شهر نوفمبر بمركزي بني مزار وسمالوط بالمنيا، مشيرًا إلى أن الحالات المستفيدة لمواطنين بلا عمل ويستحقون المساعدة وتم دراسة حالتهم جيدًا للتأكد من استحقاقهم.

وأضاف صقر أن جمعية الهمّة نفذت خلال الشهر الماضي قافلة تشمل توصيل 50 وصلة مياه صحية نظيفة لمنازل غير القادرين، وتركيب 31 سقف خشبي، وتوزيع 20 بطانية بمركز المراغة بمحافظة سوهاج.

ولفت إلى تنفيذ 32 سقفا وتنفيذ 6 مشاريع تنموية تنوعت ما بين محل منظفات وماكينات خياطة ومطعم صغير ومحل حلويات بمحافظة الفيوم، موضحًا أن الجمعية تولي اهتمام كبير بقطاع الصعيد باعتباره الأولى بالرعاية.