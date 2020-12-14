بعد واقعة "حلوان".. عقوبات المضبوطين في أوضاع مخلة بالجامعات

انتشرت في الساعات الأخيرة الماضية، قصة طالب جامعة حلوان المفصول بقرار من الجامعة؛ بسبب اتهامه بواقعة التحرش والفعل الفاضح بالجامعة، وضبطه متلبساً.

وأكدت الجامعة أن الواقعة حدثت منذ عام، منوهة بأن مجلس التأديب أقر بفصل الطالب، موضحة أنه استأنف وخففت العقوبة لتصل إلى فصل عام دراسي واحد.

وفي النقاط التالية، تستعرض "الوطن" أبرز الأسباب الواردة في قانون تنظيم الجامعات، التي تؤدي إلى تحويل الطالب إلى مجلس التأديب، وكذلك العقوبات التي توقع عليه:

* أسباب المخالفات:

- مخالفة القوانين واللوائح والتقاليد الجامعية.

- الأعمال المخلة بنظام الكلية.

- تعطيل الدراسة أو التحريض أو الامتناع عن حضور الدروس.

- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة وخارجها، التي منها الأوضاع المخلة بالآداب.

- الإخلال بنظام الامتحانات والغش فيها.

- إتلاف المنشآت والأجهزة والمواد والكتب الجامعية.

- تنظيم الجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها دون ترخيص سابق من السلطات الجامعية.

- توزيع النشرات وإصدار جرائد حائط بأي صورة بالكليات، أو جمع توقيعات بدون إذن سابق.

- الاعتصام مداخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام أو الآداب.

* العقوبات التأديبية هي:

1ـ التنبيه شفاهة أو كتابة.

2ـ الإنذار.

3ـ الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.

4ـ الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرا.

5ـ الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرا.

6ـ الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.

7ـ وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.

8ـ الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلا دراسيا.

9ـ الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.

10ـ حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.

11ـ الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.

13ـ الفصل النهائي من الجامعة، ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى، ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو للتقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية، وفقا للواقعة وحيثيات الضبطية والأدلة، التي منها وقائع التحرش، والأوضاع المخلة بالآداب.

ووفقا لقانون تنظيم الجامعات، يجوز الإعلان عن القرار الصادر بالعقوبات التأديبية داخل الكلية، وإبلاغ القرارات لولي الأمر.